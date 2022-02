Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento all’I.I.S.S. “S. Cosmai”

Dopo due anni riprendono all’I.I.S.S. “S. Cosmai” le attività in presenza dei P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Grazie all’intesa tra il Dirigente Scolastico del “Cosmai”, prof. Vito Amatulli, e i Dirigenti Scolastici del 2° Circolo Didattico, prof. Giuseppe Tedeschi, del 3° Circolo Didattico, prof.ssa Maura Iannelli e del 4° Circolo Didattico, prof.ssa Valentina De Gennaro, le studentesse e gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del “Cosmai” vivranno un’importante esperienza con i bambini dai 3 a 5 anni, fianco a fianco con le maestre della scuola dell’infanzia.

L’opportunità formativa consentirà alle studentesse e agli studenti di perfezionare sul campo le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il percorso scolastico, quali quelle inerenti alle modalità comunicative e relazionali dello specifico ambito professionale; sarà altresì l’occasione per realizzare attività educative, ludiche e culturali, sia in autonomia che in collaborazione con altre figure professionali, nonché per prendersi cura dei bambini e contribuire al soddisfacimento dei loro bisogni di base, nel rispetto delle diversità tra gli alunni (siano queste anagrafiche, culturali, emotive), riservando la giusta attenzione ad ognuno di loro e monitorando con cura i progressi o le difficoltà riscontrate caso per caso. Così facendo, le competenze delle studentesse e degli studenti del “Cosmai” verranno valorizzate negli aspetti più propriamente settoriali, nell’ottica di un profilo d’uscita completo e facilmente spendibile nel mercato del lavoro.