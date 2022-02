Arte in Cucina food community presenta “Cibo, mente e psiche”

La food community “Arte In Cucina”, creata sul web durante il periodo di lockdown dalla promoter Angela Caccialupi, presenta un nuovo incontro sulla cucina salutistica dal titolo “Cibo, mente e psiche” che vede partecipare nelle vesti di ospite speciale la dott.ssa Mina Lopez, esperta di alimentazione naturale e docente di “Fiori di Bach”.

Il quinto appuntamento promosso da “Arte in Cucina” si terrà sabato 5 marzo 2022 presso lo Sporting Club di Bisceglie (Strada del Carro, 98), dalle ore 18:00. Introdurrà la serata, strutturata secondo il modello di talk show culinario, l’avv. Tonio Belsito, Presidente del medesimo circolo sportivo; mentre modererà gli interventi la giornalista molfettese Paola Copertino.

Mina Lopez è socia fondatrice dell’Associazione LaSaluteMeLaMangio e dottoressa in medicina naturale. L’esperta risulta inserita nel team organizzativo di numerosi eventi, convegni e seminari di grande importanza a livello nazionale. Nella scheda di presentazione si legge: «In questa conferenza, la dott.ssa Mina Lopez farà emergere quanto una alimentazione sana e intelligente, agendo sulla mente e sulle emozioni, sia in grado di liberarci anche dalle ansie della vita quotidiana».

Il gruppo culinario di Angela Caccialupi conta attualmente circa 868 componenti ad aver sposato il progetto: esso prevede percorsi enogastronomici e corsi di cucina mirati a seguire un’alimentazione salutistica, valorizzando i prodotti della terra pugliese, di concerto ad altre attività connesse quali fitness, teatro, sport e shiatsu che assicurano un benessere psicofisico (mente sana in un corpo sano).



L’ingresso è libero, attraverso mascherina e certificazione verde.