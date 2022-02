Salute, al via nella Bat al progetto regionale Gatekeeper

Tutti i cittadini residenti nella Provincia Bat con più di 55 anni e senza patologie conclamate possono partecipare gratuitamente al progetto regionale Gatekeeper. Aderire è molto semplice: basta compilare un modulo di preadesione sul portale www.gatekeeper.puglia.it

In tutta la Puglia saranno coinvolti 10mila cittadini: attraverso un'app scaricata sul cellulare sarà possibile ricevere messaggi, indicazioni e suggerimenti per avere un corretto stile di vita e per mantenersi in salute. Sarà possibile cioè essere protagonisti attivi della propria salute: la prevenzione infatti è lo strumento principale attraverso il quale prendersi cura di se stessi.

La partecipazione al progetto è gratuita: l'app non avrà un costo e non richiederà di svolgere particolari attività.

Il progetto Gatekeeper in Puglia è coordinato da AReSS, è finanziato dall'Unione Europea e coinvolge 43 partner tra multinazionali delle ICT, Enti di Ricerca, soggetti pubblici del settore Salute, imprese innovative.

«Siamo molto orgogliosi di partecipare a questo importante progetto di promozione di corretti stili di vita - dice Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario della Asl Bt - i cittadini diventano protagonisti consapevoli e soggetti attivi della propria salute. L'approccio che viene proposto attraverso questo progetto è assolutamente innovativo: i cittadini aderenti alla iniziativa riceveranno messaggi e indicazione che li aiuteranno ad avere e mantenere stili di vita salutari. Ci auguriamo una adesione diffusa su tutto il territorio».