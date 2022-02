Puglia pensa a legge per psicologo di base. Gesualdo: “Lodevole iniziativa del Consiglio regionale"

“Ringrazio la presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone per aver posto attenzione sulla necessità inderogabile di dotare il sistema sanitario regionale dello psicologo di base, dopo la bocciatura di una prima ipotesi di legge regionale”. Così Vincenzo Gesualdo, presidente dell’Ordine degli psicologi di Puglia, in merito all’annuncio della presidente del Consiglio regionale pugliese di proporre una legge che punta a introdurre in Puglia la figura dello psicologo di base.

“Condivido il concetto espresso dalla presidente secondo il quale la notizia dell'inserimento del bonus psicologo nel decreto Milleproroghe è un passo in avanti ma non è la soluzione definitiva” continua Gesualdo. “Da sempre sottolineiamo che l’accesso alle terapie psicologiche debba essere garantito a tutti. È un servizio previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza, le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire uniforme-mente in tutte le Regioni”.

L’emergenza pandemica ha comportato inevitabilmente un peggioramento della qualità della vita, soprattutto delle fasce più giovani. "In Puglia ci sono norme regionali che pure offrirebbero opportunità ma che hanno necessità di essere concretizzate anche alla luce di ingenti finanziamenti statali. I cittadini richiedono risposte concrete cominciando dai soggetti più fragili, per garantire l’assistenza di cui hanno bisogno. Abbiamo sperimentato che la salute non è identificabile con il guarire ma investe il prendersi cura della persona nella sua totalità e nelle sue fragilità. È una iniziativa che si muove sul principio costituzionale che vede la salute psicologica non come lusso per pochi ma accessibile alla intera popolazione” conclude Gesualdo. “Ringrazio la presidente per il continuo coinvolgimento e l’interlocuzione continua con l’Ordine degli psicologi della Puglia nella redazione della bozza di legge”.