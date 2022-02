BinarioZero e frantoio di Molfetta: laboratorio e fiaba​

Come si può raccontare oltre le parole? Si può raccontare con il tatto, con gli odori, con i suoni, con gli oggetti, con il gusto. Una rassegna d'arte per bambini che attraverso i laboratori saranno loro protagonisti della storia. In una insolita location, il frantoio Di Molfetta Frantoiani a partire da domenica 27 febbraio si parte con la rassegna dopo diversi rinvii causa covid, con il patrocinio morale del comune di Bisceglie.

Da un idea di Lucy di Molfetta e Giancarlo Attolico lo spazio una volta al mese accoglierà i bimbi della città nello spazio illuminato del frantoio per dar vita al laboratorio. Si parte ovviamente dal "gusto". Protagonista per eccellenza alle 16.30.

Ale 18.15 la compagnia teatrale BinarioZero animerà la lettura animata: la bambina golosa e zio lupo con Giancarlo Attolico.

Esistono tante storie che parlano di lupi, storie che di solito fanno paura e si sa il lupo fa paura a tutti, grandi e piccini, poche le storie che parlano di cibo. Una valigia birichina si ferma sulla scena e inizia la storia: c’era una volta una bambina golosa. E il lupo? Partiamo dall’inizio, un giorno di scuola come tanti, la bambina golosa disobbedisce alla maestra e si nasconde in uno sgabuzzino per non fare i compiti. Quel giorno la maestra avrebbe premiato tutti gli alunni con le “chiacchiere” (dolce tipico), rimasta a secco per essersi nascosta racconterà tante chiacchiere alla sua mamma. Come spesso succede la mamma crederà a quelle parole e promette alla figlia che farà lei le chiacchiere ma dovrà andare a casa di zio lupo per prendere una padella. La casa di zio lupo si trova oltre il bosco, bisogna attraversarlo. Il lupo come il bosco fa paura. Può sembrare una storia paurosa, ma di pauroso non ha nulla. Si riderà. Con finale a sorpresa

A numero limitato (con mascherina) prenotandosi al cell 3483677774 per la lettura animata o per il pacchetto laboratorio e lettura animata