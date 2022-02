LE STORIE E LE PAROLE​. Aboubakar, dal Mali ad un ristorante di Bisceglie

Siamo ben lieti di avviare oggi una collaborazione con il prof. Giulio Di Luzio (il ricchissimo curriculum è consultabile subito dopo l'articolo) che settimanalmente terrà una rubrica sull'integrazione di stranieri nel nostro territorio. Ma, attenzione, non si tratta di saggi teorici, ma racconti di storie di vita vissuta tra le nostre strade, nelle nostre case, arricchendo la Rubrica con interventi didattici sulla terminologia spesso oscura, che segna il nostro linguaggio. Un segno tangibile, senza inutile retorica, del cambiamento dei tempi che dovrebbe portare anche ad un cambiamento degli uomini. E' bene precisare che questa collaborazione è a titolo completamente gratuito, a testimonianza della passione del prof. Di Luzio per questi temi così delicati e importanti.

Conoscere le storie dei migranti presenti a Bisceglie serve a liberarci dai lugubri pregiudizi, che sovente spuntano dai nostri discorsi di occidentali. Comprendere le ragioni delle migrazioni ci aiuterebbe a distinguere i disagi di tanti italiani dalla miseria strutturale, in cui si dibatte larga parte del continente africano, immiserito da vecchie e nuove forme di colonialismo europeo, su cui non mi dilungo e a cui rimando i più scettici.

Né può autoassolverci il pensiero pregiudiziale, secondo cui l’Africa è anche da noi!, paradigma tutt’altro che innocente, capace di distorcere la comprensione del fenomeno, confondere l’opinione pubblica e avvelenare i pozzi! Il dialogo resta lo strumento più efficace, per avvicinarsi ai loro progetti migratori, non scelti ma imposti da Paesi di origine devastati da guerre e conflitti tribali, siccità e stravolgimenti climatici, miseria e fame, intendendo per fame la insufficiente quota calorica giornaliera disponibile in diverse aree geografiche! Di questo ci parla Dembele Bakary detto Aboubakar, 29enne maliano, un fisico possente che ricorda i suoi antenati degli altipiani. Lo raggiungo telefonicamente in Mali, dove si è recato per incontrare la sua famiglia, il villaggio distante una notte di viaggio dalla capitale Bamako su strade impraticabili, i nipotini, una madre che non vede da diversi anni, rinsecchita come un tizzone di carbone in una area tra le più povere.

“Pensavo di restare fino ad aprile ma qui ho trovato una situazione che non mi aspettavo, mia madre denutrita e malata, i bambini della nostra famiglia, che non hanno neanche le scarpe. Ho già speso per loro tutti i risparmi del mio lavoro a Bisceglie e ora sono costretto a rientrare. Ho comprato vestiti, cibo e beni di prima necessità”. Sprovvista di sanità pubblica, è praticamente impossibile curarsi in Mali come in tutta l’Africa, se non hai soldi per il privato o per un ricovero in ospedali europei!

Aboubakar lavora in un ristorante con regolare permesso di soggiorno e vive esattamente in un vicoletto di fronte alla Cattedrale. Ogni mese rimette parte del salario direttamente in Mali, per sostenere la sua famiglia, esattamente come facevano i nostri padri negli anni Sessanta da emigrati in Nord Italia o nord Europa. La Commissione italiana, che gli ha concesso l’asilo politico, ha preso visione delle profonde cicatrici presenti sul suo corpo, dovute a diverse pugnalate infertegli da militari dell’Isis durante un viaggio.

Un Paese (retto da una giunta militare) che racchiude nel sottosuolo ingenti giacimenti d’oro ma inspiegabilmente povero, il Mali ha una economia agrcola e pastorale di sussistenza, con più della metà del territorio occupato dal deserto del Sahara e dalla savana del Sahel. C’è poco spazio all’ottimismo ma la speranza non muore: “Speriamo che la presenza dei militari della Federazione Russa –commenta- ci liberi dalla oppressione del colonialismo francese, che ha distrutto la nostra economia e impoverito la popolazione”. Nonostante i silenzi e i nostri sguardi poco benevoli verso tanti di loro, la esperienza di Abubakar e altri come lui dimostra il coraggio di questo giovane popolo in fuga dalla miseria e da guerre spesso alimentate dall’Occidente. L’invito che parte da questo popolo è quello del dialogo e del confronto, del superamento di pregiudizi purtroppo esistenti, quella sottocultura del sospetto sovente alimentato dai media. La nuova realtà è sotto gli occhi di tutti i biscegliesi, un nuovo tessuto sociale arricchito da nuove culture, nuove sensibilità, nuove intelligenze. Incontriamoli e confrontiamoci con loro. Solo così cadrebbero tanto luoghi comuni, che alimentiamo con supponenza e arbitrio.

SCHEDA BIO-BIBLIOGRAFICA

Giulio Di Luzio. Attivista antimilitarista e obiettore di coscienza, dagli anni Novanta inizia a scrivere su "Bergamo-Oggi" durante una supplenza scolastica al nord. Ha lavorato per "il manifesto" e "Liberazione". Ha collaborato ad Antenna Sud e alle edizioni pugliesi de "Il Corriere del Mezzogiorno" e "la Repubblica". Ha già pubblicato sette saggi e cinque romanzi, che l’hanno portato alle trasmissioni Rai: "Chi l’ha visto?", "Rai News 24", "Radio 3 Farheneit", "Racconti di vita".

