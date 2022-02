Una maglietta a San Valentino per celebrare l'amore per Bisceglie

Il 14 febbraio contest per S.Valentino per celebrare l'amore per la città con promozioni in tutti i locali rientranti nell’associazione Bisceglie Start.

Presso le attività aderenti: Tre Molini, Scacciapensieri, Doppio Zero, Galileo, Classe 90, Osteria san Domenico, Bar Duemila Sospireria Biscegliese, Dolce Passione, lunedì 14 febbraio, in occasione della giornata dedicata agli innamorati, regaleranno ai loro clienti una t-shirt “I love Bisceglie Start” dopo una soglia d’acquisto decisa da ogni attività aderente.

I clienti che avranno ricevuto la maglietta dovranno scattarsi una foto originale, divertente, simpatica da inviare alla pagina Facebook @BisceglieStart. La foto che otterrà più “like” si aggiudicherà un buono dal valore di quaranta euro da consumare presso uno dei locali aderenti.