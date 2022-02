​Club per l’Unesco Bisceglie: 11 febbraio, “International Day of Women and Girls in Science”

Nel movimento globale verso la Scienza aperta, l'uguaglianza di genere è fondamentale nel processo scientifico e i risultati sono rilevanti per la società. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/70/212, individuando nell'11 febbraio la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, e l'UNESCO ( www.unesco.org ) per questo sta svolgendo un ruolo chiave nella promozione delle donne e delle ragazze nella e per la scienza.

Il seminario, promosso da Club per l’UNESCO di Bisceglie, Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie e Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta - Andria - Trani in collaborazione con CIHEAM-Bari, Città di Bisceglie, FICLU (Federazione Italiana Associazioni e Club per l’UNESCO), dal titolo La Biodiversità del Mediterraneo “Le nuove regole europee sugli OGM per combattere la Xylella fastidiosa”, si concentra su scienza e uguaglianza di genere indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, inclusa l'Agenda 2030.

L’evento, in diretta on-line ( https://www.facebook.com/events/987516742180117/ ), a partire dalle ore 16:00 di venerdì 11 febbraio 2022, è rivolto agli studenti delle Classi quinte, coordinati dai docenti di scienze, e ospita gli interventi di due rinomate ricercatrici dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, con l’obiettivo di incentivare tra le giovani donne la passione per le scienze e fornire modelli di carriera da poter emulare.

Il tema scelto per quest'anno è l'emergenza fitosanitaria della "Xylella fastidiosa", concernente le problematiche legate ai cambiamenti del nostro paesaggio e le significative ripercussioni sull'economia dell'olio d'oliva made in Puglia. Insieme alla dott.ssa Ornella Incerti (Biotecnologa CIHEAM Bari) e alla dott.ssa Marinella Giannelli (Funzionaria CIHEAM Bari), si parlerà della ricerca incessante per fermare la diffusione del batterio nel Bacino del Mediterraneo, ma anche del ruolo degli OGM nella nostra alimentazione e in particolare della ricerca sulle specie di alberi d'ulivo resistenti al batterio, temi caldi per le attività di studio dell'IAMB CIHEAM.

In apertura, porgerà il saluto il Direttore CHIEAM Bari, dott. Maurizio Raeli. Seguirà l’intervento della dott.ssa Rosanna Quagliariello, Head External and Communication Office CIHEAM IAM – Bari, che incentrato sulle attività dell’Istituto su tutte le tematiche collegate all’agricoltura sostenibile (sicurezza alimentare, riduzione della povertà, rafforzamento istituzionale, uso efficiente delle risorse naturali, aumento della produzione e produttività agricola, promozione dell’agricoltura biologica, sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, adattamento al cambiamento climatico, gestione integrata delle zone costiere, empowerment delle donne, pesca e acquacoltura). Il CIHEAM Bari è presente con i propri progetti in più di 20 Stati africani e mediterranei e il suo network include centinaia di partnership con istituzioni, mondo accademico, società civile e imprese ( https://www.iamb.it/it/about/bari_institute ).

Il CIHEAM Bari, sempre presente nei Piani d’Azione del Club biscegliese, fondato nel 1962, è organo del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM), ente intergovernativo al quale aderiscono tredici Paesi dell’area del Mediterraneo. Il CIHEAM Bari è un Istituto per formazione post lauream, ricerca scientifica applicata e progettazione di azioni di partenariato in loco, nell’ambito dei programmi di cooperazione internazionale.

L’evento vedrà inoltre i saluti del Sindaco di Bisceglie, dott. Angelantonio Angarano, del Dirigente Scolastico, prof. Donato Musci, l’introduzione di Pina Catino e dell’Arch. Teresa Gualtieri - Presidente Ficlu; mentre le conclusioni saranno affidate al dott. Giovanni Naglieri - Assessore Igiene e Sviluppo Urbano Sostenibile, Ambiente e Mobilità sostenibile, Marketing territoriale, Turismo, Diritti e Benessere degli Animali - Città di Bisceglie, e al Geologo prof. Salvatore Valletta – Presidente Commissione Scienze della Terra – Sviluppo Sostenibile del Club per l’UNESCO di Bisceglie. Modererà la prof.ssa Angela Misino. La Giornata Internazionale gode del Patrocinio di Unione Europea e Regione Puglia.