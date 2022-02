Torna in Puglia lo spettacolo Schiapparelli Life, con Nunzia Antonino e Marco Grossi regia di Carlo Bruni, con cinque repliche: sabato12 febbraio Cittadella delle Arti Molfetta, giovedì 17 febbraio Teatro Rossini Gioia del Colle, sabato 19 e domenica 20 febbraio Teatro Radar Monopoli e infine sabato 12 marzo Teatro Comunale Ceglie Messapica (biglietti e informazioni su www.teatridibari.it e www.teatropubblicopugliese.it).

Fra il 1953 e il ’54, Elsa Schiaparelli, fra le più grandi stiliste di tutti i tempi, a poco più di sessant’anni, decide di concludere il proprio itinerario artistico e professionale pubblicando un’autobiografia che già nel titolo ne riassume l’intensità: Shocking life. Nata a Roma in una famiglia colta e ricca di talenti, protagonista fra le due guerre di quella rivoluzione del costume che avrebbe ispirato molte generazioni future, amica e collaboratrice di artisti come Dalì, Cocteau, Duchamps, Sartre, dopo aver vestito Katharine Hepburn, Lauren Bacall, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Elsa decide che quel “nuovo” mondo non la riguarda più e lo lascia, ritirandosi a vita privata. Ed è questo “passaggio” che racconta SCHIAPARELLI life, lo spettacolo che dopo il debutto al Napoli Teatro Festival e dopo la lunga forzata sospensione torna in Puglia. In scena Nunzia Antonino e Marco Grossi diretti da Carlo Bruni. La formazione pugliese, sostenuta da due storiche strutture piemontesi, Casa degli Alfieri e Teatro di Dioniso, si avvale per questo lavoro del contributo della scrittrice Eleonora Mazzoni, per evocare la figura di un’artista che ha rifondato l’idea stessa di bellezza, invitando le donne a osare, a essere creative e uniche: ad allontanandosi dai condizionamenti esterni e ad avere coraggio. Di grande fascino e impatto emotivo, lo spettacolo è una preziosa occasione per conoscere la vita, le sorprendenti intuizioni, ma anche le fatiche e i dolori di una donna che ha saputo difendere sino alla fine la sua libertà.