Avendo superato un milione di visualizzazioni, Instagram verserà nelle sue casse 10mila euro. Non è uno scherzo, ma quello che è accaduto ad un giovane biscegliese, Silvio Loconsolo, ristoratore residente in Germania e precisamente ad Amburgo, che proprio ieri ha tagliato il traguardo di un milione di visualizzazioni per un video postato sulla nota piattaforma social.

Si tratta del video della festa a sorpresa preparata per lui dalla sua compagna in Iran lo scorso 17 gennaio. Silvio, in quella occasione ha festeggiato a Teheran i suoi 33 anni. Era lì con la fidanzata, Nazfar Montazeri, molto nota nel mondo del fitness, essendosi laureata per tre volte Campionessa d’Europa. Ebbene, quel video, in pochi giorni è diventato talmente virale da raggiungere il traguardo del milione di visualizzazioni. Traguardo che viene premiato dalla piattaforma social con quell’ingente premio in danaro.

Silvio Loconsolo ha lasciato 6 anni fa la sua Bisceglie che tanto ama e lavora presso uno dei più noti ristoranti a Rerik, a pochi chilometri da Amburgo, con il ruolo di direttore. Ha portato con sé tutte le sue esperienze della nostra cucina mediterranea, ed in particolare sui menù basati sui prodotti del mare. Ora, però, è diventato una star di Instagram.

Questo il video:

https://www.instagram.com/p/CY07zXWg2ii/?utm_medium=copy_link