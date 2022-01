«Bisceglie Sportiva sarà la casa di tutti i cittadini che hanno a cuore i sani valori dello sport»

Si chiama “Bisceglie Sportiva” ed è un nuovo progetto che parte con l’avvio del nuovo anno, frutto di idee su cui c’è stato ampio confronto con i rappresentanti del settore. Fautori dell’iniziativa, due biscegliesi “doc”, Gerry Anellino e Dario Galantino: “Bisceglie Sportiva sarà una casa dedicata a tutti i cittadini che hanno a cuore i sani valori dello sport – spiegano – e che vorranno condividere con noi idee e azioni in ambito sportivo e sociale, all’insegna di uno slogan che nella vita di tutti i giorni è un dato di fatto: lo sport è salute, lo sport è vita. Partendo dalle attuali realtà presenti sul territorio, studieremo un progetto di rilancio e realizzazione di spazi per il wellness dove ancora nessuno li vede”.

In questo progetto sarà fondamentale la sinergia: “Partiremo dalla mappatura delle condizioni delle strutture sportive già esistenti – aggiungono Anellino e Galantino – per fare un primo punto sulla situazione ma anche per provare a immaginare, progettare e realizzarne di nuovi. Proveremo anche a far nascere uno spazio cittadino dedicato interamente allo sport. Ma contiamo sul contributo di idee e conoscenza di chiunque vorrà mettersi in gioco mettendo sul tavolo le proprie esperienze. Insomma, il punto di partenza è ascoltare la gente che vorrà sposare il progetto. Per noi è giunto il momento di creare sinergie tra le nostre realtà e ampliare gli orizzonti. Parallelamente sarà creata una lista civica a supporto del candidato sindaco Francesco Spina, che già si è impegnato per lo sport a Bisceglie durante i suoi precedenti mandati da Sindaco. Insieme ci attiveremo per far nascere a Bisceglie una vera e propria cittadella dello sport, tra l'altro già ventilata dall’amministrazione Spina.

“Siamo aperti a tutti i suggerimenti, senza distinzioni di alcun tipo – concludono Anellino e Galantino – e siamo pronti a far ripartire la nostra amata Bisceglie in una nuova direzione che faccia diventare la nostra città a misura di sport”.