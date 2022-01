Giovedì 20 gennaio alle ore 20.15 presso l'Hotel Salsello il Rotary Club Bisceglie e il Rotaract Club Bisceglie organizzano un incontro a più voci per celebrare i dieci anni del concorso nazionale "Legalità e cultura dell'etica" organizzato dai Rotary Club e dai Distretti Rotary d'Italia.

Il presidente del Rotaract Club Bisceglie, Giovanni Bombini, presenterà il lavoro con cui si è aggiudicato il primo premio nella sezione universitari nell'edizione 2020/21 del concorso. Si tratta di una bellissima presentazione dal titolo "Il pianto della vite: libertà sospese, vite riprese", che, con un parallelo tra la realtà umana e il mondo vegetale, punta a ridare speranza ad una società afflitta dalla pandemia.

Lucia Ferrante, past president del Rotary Club Bisceglie e delegata distrettuale al progetto legalità, ripercorrerà i dieci anni del concorso, che ha vissuto sempre in prima linea, impegnata nell'organizzazione nazionale e nel rapporto con le scuole e con i Rotary Club nel nostro territorio.

Adele Ricchitelli, prefetto del Rotaract Club Bisceglie, insieme a Lucia Ferrante, presenterà il bando 2021/2022 del concorso, che ha per tema "Il lavoro costituzionalmente tutelato come strumento di coesione e sviluppo delle comunità e garanzia di crescita futura e benessere. Vecchie e nuove formule, formazione, sicurezza, inclusione e parità".

Nel corso della serata il Presidente del Rotary Club Bisceglie, Massimo Cassanelli, presenterà un nuovo progetto del Club a favore dei giovani: il programma di orientamento universitario e professionale "Un futuro per i giovani" che prenderà il via sabato 22 gennaio presso il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Bisceglie, in modalità online, e prevede cinque appuntamenti con la partecipazione di numerosi professionisti che possano offrire agli studenti di quinto anno un'ampia panoramica del mondo delle professioni e orientarli nella scelta universitaria. Il progetto si inserisce nell'ambito del service distrettuale "Il Rotary al servizio delle nuove generazioni per lo sviluppo del territorio".

Durante l'evento, inoltre, il Presidente dell'Associazione Borgo Antico, Sergio Silvestris, consegnerà un contributo per i service del Rotaract Club Bisceglie. I giovani rotaractiani hanno infatti avviato una importante collaborazione con l'Associazione Borgo Antico in occasione della manifestazione "Calici nel Borgo Antico", impegnandosi volontariamente in prima persona nella gestione della manifestazione.

L'evento si svolgerà in presenza e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook Rotary Bisceglie.

Si invitano i referenti Legalità delle scuole ad essere presenti all'evento, per favorire la partecipazione degli alunni degli istituti biscegliesi al concorso indetto per questo anno rotariano.

Si accede con green pass rafforzato e mascherina FFP2, nel rispetto delle normative anti-covid.