​Uno scatto o un video per celebrare "Sua Maestà il Dialetto​"

Simpatica iniziativa volta al recupero e alla salvaguardia del dialetto, quella pensata dalla Pro Loco Unpli di Bisceglie che, in occasione della Giornata nazionale del Dialetto celebrata in tutta Italia, invita a realizzare uno scatto o un video in cui sia protagonista il dialetto.

“In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto realizza da oggi sino al 22 gennaio uno scatto con un testo in dialetto o un video in dialetto taggando su Instagram @prolocobisceglie Lo ricondivideremo tra le nostre stories!”, si legge nel post dell'associazione biscegliese presieduta da Vincenzo De Feudis e che quest'anno festeggia i suoi 60 anni di attività.

“Usa l'hashtag #giornatadeldialetto”, scrivono gli ideatori dell'iniziativa social mirata a promuovere il protagonista dell'evento, Sua Maestà il Dialetto.