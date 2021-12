Premio Professionalità, ecco i nomi dei premiati

Avrà luogo martedì 28 dicembre 2021 alle ore 20.00, nelle sale delll'Hotel Salsello, la ventesima edizione del Premio Professionalità, organizzato dal Rotary Club Bisceglie, presieduto da Massimo Cassanelli, per premiare le personalità biscegliesi che si sono distinte per l'impegno professionale e gli importanti traguardi raggiunti, accomunate da uno spiccato senso etico e dalla disponibilità a favorire lo sviluppo delle comunità.

Per questa edizione speciale, che rientra tra le iniziative per il ventennale del Rotary Club Bisceglie, il sodalizio ha scelto di premiare due giovani donne, già affermate a livelli internazionale.

Il riconoscimento sarà infatti assegnato a:

Beatrice Rana, pianista di fama internazionale, che si è esibita nelle sale da concerto più importanti del mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York, il Musikverein di Vienna, La Scala di Milano, ed ha suonato con direttori d'orchestra del calibro di Antonio Pappano, Riccardo Chailly, Yuri Temirkanov, oltre da avere ottenuto recensioni strepitose da quotidiani come il New York Times e programmi RAI interamente dedicati a lei e ad essersi esibita per il Presidente della Repubblica;

Elena Di Liddo, nuotatrice olimpionica, la prima biscegliese ad aver partecipato alle Olimpiadi, vincitrice della medaglia d'argento dei campionati europei 2021 di Kazan, di un bronzo nei Mondiali 2021 di Abu Dhabi nella staffetta 4x50 misti mista, di due ori nei Giochi del Mediterraneo 2018 e di tantissimi altri campionati internazionali.

Interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il Governatore del Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata), Gianvito Giannelli, che parlerà dell'importanza della professionalità nel Rotary e nella società.

“Nell’anno del ventennale del nostro Club – spiega Massimo Cassanelli, presidente del Rotary Club Bisceglie – stiamo ponendo grande attenzione al mondo giovanile e in modo particolare ai ventenni, da cui ci lasciamo ispirare per mantenere sempre lo sguardo rivolto al futuro e carico di entusiasmo, di sogni, di speranze, di progetti. Per questo siamo particolarmente lieti di premiare due donne giovanissime che hanno raggiunto livelli di vertice in ambito internazionale nelle rispettive attività. Le loro interviste saranno di grande ispirazione per i giovani e per tutti noi."

La serata, come nella tradizione del Rotary Club Bisceglie, è aperta a tutti gli interessati.