Borgo del Natale, musica dal vivo in piazza Duomo con i “Five Shots"

Torna la musica nel Borgo del Natale con il quintetto “Five Shots”. Stasera, domenica 26 dicembre, il gruppo biscegliese animerà Piazza Duomo grazie ad un variegato repertorio musicale che spazierà dal twist al jazz, passando per alcuni grandi successi della canzone italiana. Il concerto prenderà il via alle ore 20, ma il Villaggio di Babbo Natale e il mercatino solidale di via Cardinale Dell’Olio saranno visitabili già dalle ore 18.

“Five Shots” è tante cose. Un gruppo, un progetto, un quintetto, una piccola famiglia: cinque ragazzi che, con tanta voglia di fare, hanno deciso di investire in qualcosa che permetta loro di esprimere al meglio la propria creatività, divertendosi e facendo divertire il pubblico. Il quintetto è composto da Paola Facchini (voce), Davide Storelli (tastiera), Pierluigi Greco (tuba), Joseph de Gennaro (trombone) e Girolamo Pedone (batteria).

“L’iniziativa del Borgo del Natale nasce anche dalla volontà di dare spazio ai tanti artisti e alle tante realtà musicali eccellenti della nostra città”, spiega Sergio Silvestris, Presidente di Associazione Borgo Antico, che organizza l’evento. “Quella dei Five Shots è una delle realtà musicali più giovani della nostra città e siamo molto felici di poter ascoltare questi cinque ragazzi pieni di talento nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. Vi aspettiamo per passare insieme una piacevole sera di Santo Stefano”.