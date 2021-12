Concerto di Capodanno di Bisceglie al Politeama Italia

​Secondo appuntamento della Stagione Concertistica “In viaggio con..”: in scena Il Concerto di Capodanno di Bisceglie, giunto alla sua settima edizione.

Come per gli anni passati, si tratta di un grande regalo musicale, ben apprezzato da tutta la comunità biscegliese e non solo, promosso dall’Associazione “I FIATI” della Fondazione Musicale “Biagio Abbate” e con il Patrocinio del Comune di Bisceglie.

L’evento andrà in scena lunedi 3 gennaio 2022, alle ore 21.00, con ingresso dalle ore 20.00, presso Teatro Politeama Italia di Bisceglie ed è inserito nel cartellone “Natale a Colori”, rassegna di eventi nel periodo natalizio organizzata dal Comune di Bisceglie ed in collaborazione l’Aps. Note di Puglia.

Con l’Orchestra della Provincia BAT, diretta da Benedetto Grillo, la festa musicale di inizio anno avrà un ricco programma sinfonico, sino all’immancabile musica della Famiglia Strauss che, con valzer e Polke veloci, inaugureranno il 2022 in musica.

Presenterà la serata Vito Troilo.

Per info e biglietti online al link https://bit.ly/3H3sF0G o presso il botteghino del Teatro Politeama Italia, sito in via Montello 2 Bisceglie.

Si accede tramite green pass