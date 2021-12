Il Dj biscegliese Nicola Amoruso è il 20esimo artista Tech House dell’anno

Secondo Traxsource, nel mondo, il biscegliese Nicola Amoruso è il 20esimo artista Tech House dell’anno.

Nicola Amoruso in arte "Amorhouse" è un dj e produttore italiano, protagonista e residente da oltre 20 anni nei locali più famosi del Sud Italia (Divinae Follie, Jubilee, Lampara, Memory Resort, Quartiere Latino, Praja Club, Samsara Beach Club, Blubay, Switch Club, Fellini, Noir, Nautilus, Fab).

Nato con uno stile musicale funky e soul, inizia la sua carriera come dj nel 1994, a soli quattordici anni, nel periodo di consacrazione della House Music come fenomeno sociale. Dopo aver suonato nelle prime feste con gli amici, fu presto reclutato dalle Divinae Follie considerato il tempio della musica House del sud Italia; qui si è scatenato interagendo con dj ospiti di fama mondiale invitati nel club, quali: David Morales, Tony Humpries, Little Loue Vega, Joe Claussell, Claude Monnet, Francois Kevorkian, Spiller, Ralf, Coccoluto, Marco Carola, Luciano, Carl Craig , Magda, Dennis Ferrer, Shinedoe, Kerri Chandler, Pirupa, Riva Starr e molti altri. I suoi dj-set sono unici e pieni di energia; non si limitano ad un solo genere, ma possono variare dal funky al tech house, seguendo le esigenze del dancefloor.

Per questo, dopo aver selezionato musica per i migliori club del sud Italia, è tornato come dj resident alla Divinae Follie Disco (Italia) fino a dicembre 2012 trascorrendo 5 splendidi anni e raggiungendo la sua consacrazione iniziando a suonare come dj ospite in alcuni dei i club più famosi d'Europa e all'estero, come Amnesia a Ibiza (Spagna), Queen a Parigi (Francia), Hed Kandi a Miami Beach (USA), Revelin Culture Club (Croazia), La Rocca (Belgio), Planet Tus a Kranj ( Slovenia ) e molti altri. Grazie alla conoscenza della pista da ballo e delle sue esigenze acquisite durante la sua carriera.