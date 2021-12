L’hair stylist biscegliese Leo Todisco partecipa a Roma Sposa 2022

Un grande ritorno sul palco per Leo Todisco giovane hair stylist Biscegliese.

Conosciamolo meglio: partecipa come unico pugliese nel 2018 ai mondiali in Russia, posizionandosi al 4 posto nelle acconciature 3D con la nazionale Italiana acconciatori guidata da Mr. Luigi Serrone e si classifica al 9 posto individuale, su oltre mille concorrenti. nel colore e nel taglio. Dopo il grande evento dei mondiali è convocato come giudice ai campionati italiani 2020 a Paestum. Ma la storia non termina qui, Leo todisco ritorna sul palco del più grande evento dedicato al wedding in Italia, parteciperà a Roma sposa 2022 che si terrà il 12-13 febbraio a Roma. Una grande opportunità al giovane talento che potrà nuovamente aprirgli le porte ai mondiali di acconciatura 2022