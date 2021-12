E' già Natale, Eric Waddell e il suo coro gospel per la prima volta nella Basilica di San Giuseppe

Grazie alla sempre più proficua collaborazione fra la Fondazione S.E.C.A. di Trani e Universo Salute - Opera Don Uva si è realizzata un’iniziativa senza precedenti. La splendida Basilica di San Giuseppe di Bisceglie, parte integrante del complesso noto come “Casa della Divina Provvidenza”, ospiterà per la prima volta un concerto gospel.

Fortemente voluta dal fondatore delle Ancelle della Divina Provvidenza, il Venerabile Don Pasquale Uva, e da lui dedicata a San Giuseppe eretto patrono dell’Opera, la Basilica ha ospitato dall’anno della sua inaugurazione nel 1955 (la prima celebrazione fu proprio dedicata ai funerali di Don Pasquale) decine di cerimonie religiose, ma non si è mai aperta a eventi che non fossero strettamente legati all’attività dell’Opera.

Per la prima volta, questo Natale, Universo Salute - Opera Don Uva insieme con la Fondazione S.E.C.A. aprono le porte della Basilica per ospitare un concerto gospel e scelgono per questo evento uno dei cori più importanti degli Stati Uniti. Direttamente da Baltimora, per la rassegna natalizia Sere d’Incanto, organizzata in collaborazione con Universo Salute - Opera Don Uva e il sostegno del Comune di Bisceglie, si esibirà mercoledì 22 dicembre nella Basilica San Giuseppe di Bisceglie Eric Waddell e il suo coro gospel The Abundant Life Singers. Il coro conta i coristi e una band d’eccezione diretta da Eric Waddell, uno fra i più eccellenti direttori di cori. Docente e compositore, Waddell è il fondatore di The Abundant Life Gospel Singers, un ensamble che esegue brani della storia del gospel e brani composti dallo stesso Waddell, combinando sonorità tradizionali con nuove tendenze del contemporary gospel. A presentare il concerto sarà il giornalista Alfredo Nolasco.

Per il pubblico sarà un’occasione unica: ascoltare i più noti inni della tradizione gospel americana e ammirare le splendide architetture interne della Basilica.

L’evento è organizzato con il sostegno del Comune di Bisceglie e di Master Coop Alleanza 3.0 Tatò Paride.

Il concerto è gratuito. Per accedere è necessario prenotarsi compilando il modulo al seguente link forms.gle/mtUdFBej7BbqGUKz8 .

Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70.