«Ha riaperto le porte il Museo diocesano di Bisceglie, un evento atteso e sentito dalla nostra Comunità che fa tornare a risplendere una gemma del nostro centro storico e un prezioso contenitore di storia, cultura e tradizione».

E' il commento del Sindaco Angelantonio Angarano che ha partecipato alla cerimonia di riapertura.

«La riapertura - sottolinea il Sindaco - è avvenuta in occasione della mostra “Campane di Natale: i bambinelli della donazione Cestari”, una pregiata collezione di campane in vetro contenenti piccole e graziose statue raffiguranti Gesù Bambino e la Sacra Famiglia in diversi materiali, tutti pezzi unici di pregevole fattura artistica. Complimenti al Rettore della Cattedrale Don Giuseppe e al Capitolo Concattedrale che hanno curato l’esposizione in collaborazione con l’associazione Amici del Museo presieduta da Giacinto Lanotte. Un plauso anche alla Pro Loco Bisceglie e ai ragazzi del Servizio Civile Universale che hanno collaborato all’allestimento della mostra visitabile fino al 9 gennaio tutti i giorni dalle 17 alle 21».