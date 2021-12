"La fabbrica dei regali​", la Compagnia BinarioZero scende per strada

La compagnia teatrale BinarioZero per il Natale 2022 nonostante il periodo di restrizioni causa covid regala un momento teatrale alla città di Bisceglie grazie al sostegno di Vito Antonino "u chiazzéire" e il patrocinio della città.

L'evento si terrà il 22 dicembre ore 18 in via M.Panunzio angolo corso Umberto (tutti con mascherina): la fabbrica dei regali scritto e diretto da Giancarlo Attolico, coni piccoli elfi del Labzero, Giovanni Caprioli e Dorilicia Todisco. In un paese lontano su su nel terre estremo nord, in mezzo al bosco esisteva una fabbrica per confezionare regalo, così grande che per girarla ci voleva una bussola. La fabbrica apparteneva ad ‘una coppia di anziani, ma ahimè un bel giorno avevano deciso di non voler più vivere e lavorare insieme. Riusciranno i dipendenti della fabbrica, i folletti a riportare ordine in quella fabbrica?

Un momento di riflessione per comprendere cosa abbiamo perso della vera essenza del Natale, unità e solidarietà hanno dato spazio ad un individualismo sempre più esasperato, il sogno è stato spodestato dal profitto e dall'avere. Anche quest'anno arriverà Natale.