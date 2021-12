"Don Uva Calcio: i primi 50 anni di una favola divenuta realtà”, una mostra a Palazzo Tupputi

Mercoledì 22 dicembre 2021, ore 18, nel Palazzo Tupputi (in via Cardinale Dell’Olio a Bisceglie) ci sarà l’inaugurazione della mostra foto/video e cimeli “Don Uva Calcio: i primi 50 anni di una favola divenuta realtà”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Sportiva Don Uva Calcio 1971, con il Patrocinio del Comune di Bisceglie, del CONI Puglia e della FIGC-LND Puglia, intende ripresentare, questa volta nelle sale di rappresentanza del Comune, l’esposizione fotografica che tanto successo ha riscosso quando allestita tra le mura della vecchia Amministrazione CDP di Via Bovio.

La mostra fa parte degli eventi pensati per ricordare il 50° compleanno del sodalizio biscegliese che ha fatto la storia dello sport cittadino e dell’intera Puglia calcistica. Risuonano ancora i fasti della splendida giornata celebrativa di sabato 18 settembre 2021: la partita del cuore bianco-giallo in mattinata, sulla mitica erbetta del Campo Don Uva; la Santa Messa in Basilica San Giuseppe, presieduta dall’Arcivescovo Ricchiuti; la grande festa in serata sullo spiazzo dell’ingresso monumentale dell’Opera Don Uva, con personalità religiose, civili, militari e sportive in prima fila, i calciatori di oggi e di ieri e tanta tanta gente tra parenti, amici e simpatizzanti.

Il Presidente Giuseppe Milone, con il Comitato organizzatore delle Celebrazioni del 50°, insieme al Sindaco Angelantonio Angarano e agli Assessori allo Sport Maria Lorusso e alla Cultura Loredana Bianco, appena conclusa la cerimonia d’inaugurazione della mostra, accoglieranno i convenuti, tra questi il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto e il suo Vicario Vito Tisci, Presidente FGCI-LND CR Puglia e Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per un saluto istituzionale e uno scambio di auguri natalizi nella splendida sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.