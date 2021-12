La Provincia Bat mette in vendita le olive dell'azienda "Papparicotta"

La Provincia Bat ha pubblicato un avviso di vendita in blocco unico sulla pianta della produzione olivicola coltivata presso l’Azienda Papparicotta.

L’oliveto è composto da Ha 3,00,00 circa (campi sperimentali di varietà di olive cultivar diverse, di circa 20 anni d’impianto, con finalità sperimentali e con diversi sesti d’impianto e forme di allevamento) Ha 30,00,00 circa di oliveti di olive da olio in produzione comprensivi di Ha. 2,80,00 circa, di olive da mensa.

Le superfici olivetate aziendali potranno essere visionate tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, fatta eccezione dei giorni pre-festivi e festivi, previo appuntamento da concordare telefonando al seguente numero 0883.1978935 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nelle medesime giornate.

Stante la pregiudicata situazione vegetativa e colturale in atto degli impianti olivicoli, viene fissata una base d’asta ritenuta congrua per l’offerta di acquisto delle produzioni presenti, al netto dei costi di produzione e di raccolta e delle conseguenti lavorazioni in capo alla ditta acquirente/aggiudicataria, forfettariamente di euro 3.000,00 oltre IVA.

Le aziende intenzionate a produrre la proposta di offerta di rilancio relativa all’acquisto in blocco della predetta produzione dovranno sottoscrivere e far pervenire il modello di dichiarazione di partecipazione con allegata l’offerta economica riferita alla produzione indicata unitamente alla copia del documento di identità, in corso di validità del titolare e/o legale rappresentante, in busta chiusa e controfirmata sui lembi.

Le offerte potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 27 dicembre, pena esclusione, consegnandole a mano presso l’Ufficio Protocollo dell'ente, ubicato in Piazza Plebiscito, 34 di Barletta, oppure spedita a mezzo Raccomandata A/R indirizzata a: Provincia di Barletta Andria Trani – Settore 3° Settore Programmazione EconomicoFinanziaria, Gestione del Bilancio, patrimonio, Az. Papparicotta, Fondazione Bonomo e E-Government - Piazza Plebiscito, 34- 76121 Barletta (Bt).