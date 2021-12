Borgo del Natale, due eventi speciali in programma in piazza Duomo

Venerdì 17 dicembre tornano gli eventi del Borgo del Natale per dare il via ad un nuovo weekend ricco di appuntamenti per le famiglie. In programma alle ore 20 in Piazza Duomo una serata poetica tra lingua e dialetto per sorridere e per riflettere sul momento difficile che stiamo tutti vivendo da ormai due anni. Nicola Ambrosino e Franco Carriera declameranno versi in vernacolo per raccontare questo apparentemente interminabile periodo di pandemia con ironia e sensibilità. Uno spettacolo inedito dal titolo emblematico: “Ne mettémme la masckèrene… ma non ère Carnevòle”.

Ma l’Associazione “Borgo Antico” sta preparando per questa sera una sorpresa speciale, che per la prima volta metterà in comunicazione Piazza Duomo con il resto del mondo: una maniera unica per augurare buon Natale alla città riunendo tanti Paesi diversi.

“Vi invitiamo nel Borgo del Natale per passare una serata in allegria con le composizioni di Nicola Ambrosino e Franco Carriera, ma anche per vivere insieme un momento di grande gioia, che riunirà idealmente la grande e variegata comunità biscegliese”, afferma Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”, organizzatrice dell’iniziativa. “Piazza Duomo, per una sera, sarà il crocevia di storie diverse, il punto di collegamento tra nazioni lontane. Vi aspettiamo!”.