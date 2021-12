Ecco gli eventi del Natale di Bisceglie 2021. Il programma giorno per giorno

Ricchissimo programma allestito dall'Amministrazione comunale di Bisceglie per animare il Nataler 2021. Ce n'è per tutti i gusti. Ecco il quadro completo:

ANIMAZIONE E LAB PER BAMBINI

18 - 19 Dic. NATALE PER LE VIE DEL CENTRO

a cura di Confcommercio, Bisceglie Viva e Mercatincittà.

Animazione per bambini, artisti di strada e tanto altro… in Via Aldo Moro, Piazza san Francesco, Via XXIV maggio - 18 dicembre ore 18.30-21.30 19 dicembre 10-13.30 e 18-21.

18 - 19 Dic. SCATOLE DI NATALE a cura di Fragipamafra.

Laboratorio di disegno e teatro per bimbi di varie età in Piazza San Francesco

18 dicembre ore 17-20 19 dicembre 10-13.

TEATRO LAB a cura della Compagnia dei teatranti:

• 18 Dic. Teatrolab Baby. Il postino di Babbo Natale

Teatro Don Luigi Sturzo, ore 18.

• 18 Dic. Teatrolab Junior. Natale è….

Teatro Don Luigi Sturzo, ore 20.

• 19 Dic. Teatrolab Young. Un Natale da favola

Teatro Don Luigi Sturzo, ore 18,30 e 20.30.

19 Dic. ANIMAZIONE DI STRADA con GUEST STAR... Babbo Natale

a cura della Ludoteca Il Ranocchio

Viale Calace, area Mercatale dalle ore 10.30 alle 12.30.

19 Dic. MERCATINO SOLIDALE

a cura dell’Associazione di volontari conTEsto.

Via Aldo Moro, dalle ore 9 alle 13.

24 Dic. ZAMPOGNE E CIARAMELLE PER LE STRADE

a cura di Mosquito APS.

Natale in giardino con spettacolo e letture. <swap solidale. Tour: Viale Calace, corso Umberto, via Aldo Moro. Giardino botanico Veneziani Santonio.

25-26 Dic. e 1 Gen. A SPASSO SULLA SLITTA

Associazione Borgo Antico in collaborazione con il Gruppo Scout.

Centro storico

28 Dic. FESTIVAL DEL DISEGNO ALL AROUND

a cura dell’Associazione Tandem APS con l’artista Enzo Abascià,

Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, ore 16.30.

CALENDARIO EVENTI

16 Dic. CONCERTO DI MUSICA CLASSICA PIANISTICA

a cura dell’Associazione Musicale Foné e con il Maestro Giuseppe Greco.

Teatro Don Luigi Sturzo, ore 19.

16 Dic. BENVENUTA ALINA HARNASKO

medaglia di bronzo a Tokyo 2020

Presentazione squadra serie A Ginnastica ritmica Iris. Piazza San Francesco, ore 18.

18-19 Dic. MOSTRA D'ARTE VISIVA “AL DI LÀ DELLO SPECCHIO”

a cura dell’Associazione Urca

Palazzo Tupputi. Il 18/12 dalle 17 alle 21; il 19/12 dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Dal 19 Dic. al 09 Gen. CAMPANE DI NATALE,

i Bambinelli della Donazione Cestari: mostra a cura del Capitolo Cattedrale in collaborazione con la parrocchia dei Santi Matteo e Nicolò e l’Associazione Amici del museo.

Museo Diocesano, dalle ore 17 alle 21.

Dal 23 Dic. al 09 Gen. MOSTRA DON UVA CALCIO “i primi 50 anni di una favola divenuta realtà”

Palazzo Tupputi, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

23 Dic. CHRISTMAS MEDLEY

a cura dell’Aps Famifare.

Politeama Italia, ore 20.30.

24 Dic. CANTASTORIE SUL NATALE con swap solidale

a cura di Mosquito, con Pantaleo Annese e Vito Vilardi.

Giardino Veneziani Santonio, ore 11.

28 Dic. MIRAGGIO

Spettacolo site-specific di danza, suoni, luci e immagini a cura di Compagnia Eleina D,

Lucidiscena e Kuziba all’interno de “Mediterraneo, festival d’autunno”.

Piazza Castello, ore 19.30 e 21.00.

28 Dic. PREMIO PROFESSIONALITÀ 2021

Rotary Club Bisceglie

Hotel Salsello, ore 20.

31 Dic. LA RIVOLUZIONE RAMPANTE con swap solidale

a cura di Kuziba e Mosquito.

Giardino botanico Veneziani Santonio, ore 11.

02 Gen. IN CANTO DEL NATALE

Concerto dedicato a Maria, a cura del Centro Studi Biscegliese con la Red Shoes Women

Orchestra diretta dal Maestro Dominga Damato. Cattedrale, ore 21.00.

03 Gen. CONCERTO DI CAPODANNO

dell’Orchestra Sinfonica Biagio Abbate BAT diretta dal Maestro Benedetto Grillo.

Politeama Italia, Ingresso ore 20, inizio ore 21.00.

16 Gen. IL COCCODRILLO E L'ELEFANTE

Laboratorio dei suoni e fiaba animata.

Frantoio Di Molfetta. Ore 16 e 18.

RASSEGNE

IL BORGO DEL NATALE a cura dell’Associazione Borgo Antico:

17 Dic. NE METTÈME LA MASKÈRENE…MA NAN ÈRE CARNEVÒLE

con Franco Carriera e Nicola Ambrosino. Piazza Duomo, ore 20.

18 Dic. CANTIAMO AL SIGNORE CHE VIENE

Corale Concattedrale. Piazza Duomo Ore 20.

19 Dic. THE MAGIC OF CHRISTMAS

Concerto di coro New Chorus diretto dal Maestro Marzia Pedone.

Piazza Duomo. Ore 20.

26 Dic. FIVE SHOTS

Musica in piazza Duomo. Ore 20.

02 Gen. CONCERTO GOSPEL

con la Nuova Accademia Orfeo Gospel Singers diretta dal Maestro Vanna Sasso.

Piazza Duomo. Ore 20.

06 Gen. CUSTODI DEL MONDO

Concerto dell’Accademia musicale Biagio Abbate.

Piazza Duomo. Ore 20.



DIALOGHI IN JAZZ a cura dell’associazione culturale e musicale AlterAzioni:

17 Dic. Pino Jodice Quartet. Morricone in Jazz

Politeama Italia, ore 20.30.

20 Dic. Emma Ceglie quintet. Tutti quanti vogliono fare jazz

Politeama Italia, ore 20.30.

27 Dic. Oliveoil jazzband. Gli stili del Dixieland

Politeama Italia, ore 20.30.

ARTEVIVES

18 Dic. FORBIDDEN COLOURS

Chitarra Nando Di Modugno, pianoforte Rie Matsushita.

Palazzo Vives-Frisari, ore 19.30.

30 Dic. ROMANZE: GRAN GALÀ LIRICO

musiche di Mozart, Puccini, Verdi, Rossini e Bellini.

Palazzo Vives-Frisari, ore 19.30.

Dal 21 al 23 Dicembre al Politeama Italia e a Palazzo Tupputi

il Circolo del Cinema Ricciotto Canudo presenta SONIMAGE

IX Rassegna di suoni e immagini.

Tra gli ospiti i Leoni d’Oro alla carriera per il teatro Antonio Rezza e Flavia Mastrella, con Ramon Moro, Paolo Spaccamonti e Gabriele Panico.

SERE D'INCANTO a cura della Fondazione Seca:

17 Dic. ACQUERELLO NATALIZIO

Laboratorio artistico per bimbi da 7 a 12 anni.

Museo Don Uva, ore 18.30

22 Dic. CONCERTO GOSPEL

Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers, direttamente da Baltimora (Usa).

Basilica San Giuseppe, ore 20.30

23 e 30 Dic. Visite guidate al Museo Don Uva

alla scoperta del Venerabile Don Pasquale Uva, ore 18.30



Gli eventi potrebbero subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche, tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo di green pass e uso della mascherina anche all’aperto.