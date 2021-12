​Le note di Rie Matshushita e Nando Di Modugno a Palazzo Vives Frisari​

Un nuovo, imperdibile appuntamento arricchisce la programmazione musicale della stagione 2021/22 di ArteVives ospitata nei suggestivi ambienti di Palazzo Vives Frisari, dimora nobiliare cinquecentesca affacciata su Via Ottavio Tupputi.

Sabato 18 dicembre l’associazione diretta da Andrea Zecchillo e Veronica Sinigaglia propone, con inizio alle ore 20.00, un concerto di altissimo profilo i cui protagonisti saranno Rie Matsuschita e Nando Di Modugno dal titolo “Forbidden Colours”. Attraverso l’ascolto delle rispettive produzioni discografiche, la celebre pianista giapponese ed il virtuoso chitarrista pugliese hanno scoperto un’affinità ed un comune approccio alla musica che li ha indotti a sperimentare un’apprezzata alchimia sul palco nel segno del jazz d’autore. Il repertorio, composto da brani originali e di altri compositori come Sakamoto, Jobim e Piazzolla, costituirà la tela perfetta per rappresentare paesaggi e storie immaginarie nonché per esprimere – tramite la “tavolozza” della melodia e dell’armonia – le sfumature di colore degli stati d’animo e delle emozioni.

Il costo del biglietto è di 10 euro, con ridotto a 5 euro riservato per gli Under 15. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 349.5452270 e 342.3504503 (WhatsApp), mail artevives.info@gmail.com.

Il cartellone di ArteVives proseguirà infine giovedì 30 dicembre (ore 19.00) con il concerto “Romanze: gran galà lirico”, in cui si esibiranno il soprano Veronica Sinigaglia, il mezzosoprano Tina D’Alessandro ed il tenore Pantaleo Metta.