​Pedone ferramenta “impresa storica”, Carriera: “Esempio per le nuove generazioni”

“Un grande esempio di tenacia e di chi ha avuto la capacità di innovarsi nel solco della tradizione di famiglia”. Il presidente della Confcommercio di Bisceglie, Leo Carriera, plaude al riconoscimento ricevuto dalla Pedone ferramenta, premiata tra le “imprese storiche" del territorio dalla Camera di Commercio a Bari. “Si tratta di un traguardo che suggella una storia che si racconta ormai da oltre 60 anni e che ha saputo rinnovarsi nel linguaggio, al passo con i tempi, ma che tiene sempre presente la trama con cui ha cominciato ad essere scritta: quella dell’impegno e della costanza di un imprenditore che ha fatto grande una realtà commerciale credendoci. E alla stessa maniera ci hanno creduto i tre figli Mauro, Enzo e Leonardo, che nel passaggio generazionale al timone della Pedone hanno continuato con la stessa perseveranza e convinzione a portare avanti l’azienda di famiglia, nonostante ciascuno impegnato anche su altri fronti”.

“Le imprese storiche sono un valore per il territorio ma soprattutto un esempio per i giovani che a volte non credono nelle potenzialità dell’azienda di famiglia che, invece, con la loro creatività e freschezza di idee non può far altro che trarne vantaggio, come è accaduto alla Pedone ferramenta, orami anche leader nell’e-commerce e presente sul Mepa. Siamo orgogliosi di realtà come queste che competono anche in una situazione complessa di mercato e che riescono a creare lavoro, che di questi tempi non è poca cosa. Anzi, proprio grazie ai dipendenti e ai collaboratori, alcuni storici, si riescono a raggiungere traguardi importanti. Anche loro sono la forza di un imprenditore! Riconoscere la storicità del ‘negozio sotto casa’ significa sottolineare il lavoro di una vita che non guarda a ciò che è stato ma si proietta al futuro e pianifica il cammino verso nuove sfide. Al Cavalier Girolamo Pedone, alla signora Maria Baldini, e a Mauro, Enzo e Leonardo, i migliori auguri dalla Confcommercio”, conclude Carriera.