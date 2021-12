Anteas in scena con “Natale in casa Arzilla”

Tornano in scena i componenti del laboratorio teatrale dell’Anteas Bisceglie, (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive nella Solidarietà). L’ultimo spettacolo amatoriale risale a febbraio 2020 quando, in occasione del Carnevale, i soci Anteas, coordinati dalla maestra Maria Antonietta Todisco, insieme al coro diretto dalla compianta professoressa Luisa Rana, fecero divertire grandi e piccoli con “Bisceglie nei ricordi”.

Sabato 18 dicembre, alle ore 19:30, andrà in scena ‘Natale in casa Arzilla’, “uno spettacolo che narra le vicende, tra il serio e il faceto, degli ospiti di una casa di riposo per artisti”, spiega la presidente Anna Colella, ideatrice e autrice della sceneggiatura che sottolinea: “si tratta di un lavoro di scrittura corale che ha visto la partecipazione attiva di tutti i soci attraverso la loro creatività e i loro ricordi”.

“Il passato anno sociale - prosegue - è stato davvero difficile, nonostante ciò le nostre attività di solidarietà e i laboratori rivolti ai nostri soci sono proseguiti. Questa rappresentazione è una occasione per tornare a stare insieme e, nello spirito della nostra associazione, vogliamo condividere questo lavoro amatoriale con tutti coloro che parteciperanno per festeggiare le imminenti festività natalizie”.

Lo spettacolo, che gode del patrocinio del Comune di Bisceglie, sarà impreziosito dal coro Anteas ‘Laura Colangelo’ diretto dal soprano Marzia Pedone.

L’appuntamento è presso la sala teatro della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. L’ingresso è libero ed è fissato alle ore 19, con green pass, per consentire il rispetto delle procedure anti Covid.