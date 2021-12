Festival Mediterraneo, in scena Medea per strada del teatro dei Borgia

Domenica 12 dicembre alle ore 19.00 e alle ore 21.00 con partenza dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, il festival d’autunno Mediterraneo presenta lo spettacolo Medea per Strada della compagnia Teatro dei Borgia di Elena Cotugno e Fabrizio Sinisi con Elena Cotugno ideazione e regia Gianpiero Borgia (ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com)

Un’esperienza da vivere e l’opportunità d’incrociare la storia di una donna semplice, bella, disarmata che, partita dal proprio paese con un sogno, ripercorre l’incubo che si è trovata a vivere. Del grande tema delle migrazioni, qui si mette a fuoco il fenomeno che riguarda quelle “sconosciute”, eppure così familiari, quasi elementi di un arredo urbano cui siamo assuefatti, che “lavorano” sulle nostre strade. Donne partite alla ricerca di una vita migliore che si sono ritrovate schiave nel racket della prostituzione. Il testo, cui sono approdati Fabrizio Sinisi ed Elena Cotugno, nel solco delle libere riscritture, rivela allo spettatore la “tragedia dello straniero” con la forza del mito greco. Elena Cotugno nasce a Ruvo di Puglia nel 1984. È attrice, autrice di teatro e co-direttrice, con Gianpiero Borgia, della compagnia TB, Teatro dei Borgia. Recentemente Elena Cotugno è stata premiata come “Miglior attrice emergente” per la sua straordinaria interpretazione di “Medea per strada”.

Mediterraneo è un progetto concepito e diretto da Carlo Bruni per nome e per conto dell’associazione di bonifica culturale Linea d’Onda nel quadro delle attività di sistemaGaribaldi, è un progetto riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo Progetti speciali 2021_art.44 del DM 27 luglio 2017 modificato dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020, Regione Puglia Assessorato all’industria turistica e culturale Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n.40/2016 e s.m.i./ANNO 2021 e Comune di Bisceglie. Il programma completo è disponibile sul sito web sistemagaribaldi.it per informazioni e botteghino 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com