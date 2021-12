Il festival d’autunno omaggia Domenico Modugno con Uomini in Frac

Giovedì 9 dicembre alle ore 21.00 Teatro Politeama di Bisceglie il festival d’autunno Mediterraneo presenta Uomini in Frac, omaggio a Domenico Modugno, direzione musicale Furio Di Castri, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax, Fabrizio Bosso tromba, Rita Marcotulli pianoforte, Furio Di Castri contrabasso e Mattia Barbieri batteria. (ingresso a pagamento, informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com). Scegliamo Modugno non solo per rievocare uno straordinario rappresentante della nostra cultura, ma anche per il viaggio che l’ha portato a “volare”, accompagnando l'Italia del boom economico dentro la modernità e nel mondo, rivoluzionando la canzone, da allora in avanti non più figlia solo del “belcanto”. Domenico Modugno ha trasformato melodie e linguaggio musicale, restando saldamente radicato nella tradizione popolare, in lui hanno convissuto un cuore antico e un linguaggio nuovo. Evidentemente straordinario l’ensemble con una selezione di artisti fuori dal comune, indispensabile per onorare tanta grandezza. La poesia, il gioco, il paradosso dell’interpretazione jazz, qui sono il risultato di una frequentazione affettuosa, e non di un tradimento.

