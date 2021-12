Club per l'Unesco di Bisceglie: “Human Rights Day”

Il concetto di Bene culturale nasce durante il periodo bellico per salvaguardare il patrimonio dei vari Stati. Nel maggio 1954 viene siglata la convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali. Diverse sono state le azioni intraprese dalle Nazioni Unite, fino al novembre del 1972, data in cui nasce la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, adottata nel corso della diciassettesima sessione della Conferenza Generale UNESCO (Parigi 17 ottobre – 21 novembre) di cui ricorrerà nel 2022, il cinquantesimo anniversario.

«Il patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione, offre agli uomini un senso d’identità e continuità», ricorda Pina Catino, Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie. Il 10 dicembre 2021 infatti per stimolare la coscienza critica degli studenti e proseguire nella campagna di sensibilizzazione già avviata nell’A.S. 2020/21 nei confronti dei goals in AGENDA 2030 e contestualmente delle molteplici funzioni dell’UNESCO, il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Bisceglie e il Club per l’UNESCO di Bisceglie, celebrano insieme lo Human Rights Day per ricordare l’adozione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Universal Declaration of Human Rights nel 1948 ( https://en.unesco.og/commemorations/humanrightsday ).

«Da sempre sia il patrimonio sia la creatività hanno posto le basi per società aperte, inclusive e pluralistiche, e arricchito la conoscenza e la vita quotidiana dell’Uomo. Inoltre le rinomate convenzioni culturali dell'UNESCO hanno fornito una piattaforma globale unica per la cooperazione internazionale e stabilito un sistema olistico di governance culturale su diritti umani e valori condivisi. La promozione del nostro Patrimonio e della Creatività, per un approccio allo sviluppo incentrato sul rispetto reciproco e sul dialogo aperto tra le culture, hanno il potere di trasformare le società e di portare a risultati duraturi, inclusivi ed equi: patrimonio e creatività sono, infatti, fonti di identità e coesione per le comunità soprattutto quando sussistono situazioni di conflitto e/o di instabilità economica e politica. Questi trattati internazionali si sforzano di proteggere e salvaguardare il Patrimonio culturale e naturale del mondo, anche quanto ritornano a essere drammaticamente all’ordine del giorno gli attacchi al patrimonio artistico mondiale», si legge in una nota del Club cittadino.

L’incontro online (si può seguire in diretta Facebook sul gruppo VoceAlDaVinci), con inizio ore 10:00, rivolto alle classi quarte e quinte con la supervisione dei docenti in orario, è dedicato al tema della memoria e in particolare contro i crimini al Patrimonio culturale e contro gli attacchi alla bellezza del medesimo Patrimonio. Nel corso della sessione, i diversi esperti coinvolti condivideranno con gli studenti dati e riflessioni sulle diverse modalità, contesti e motivazioni delle tante distruzioni che hanno infierito sul Patrimonio culturale nelle tempeste della Storia (dall’antichità all’Isis, dall’Egitto al Perù, da Roma alla Grecia e alla Cina, dall’India alla Francia fino al Vicino Oriente).

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico prof. Dino Musci, del Sindaco Città di Bisceglie - dott. Angelantonio Angarano, dell’Arch. Paolo D’addato per l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia BT, del Soprintendente Arch. Anita Guarnieri - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BT e FG, e del Ph. R. Pina Catino Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie, interverranno:

- Dott. Michele Romeo Jasinski– Referente Naz. “Tutela Patrimonio Culturale Croce Rossa Italiana” - La convenzione dell’Aja del 1954 e il protocollo del 1999;

- Ten. Col. Giovanni Di Bella – Comandante Nucleo Carabinieri TPC di Bari - Il Comando TPC (Task Force CC – U4H);

- Arch. Giuseppe Francesco Rociola - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Province BT e FG, Gli effetti devastanti dei conflitti sul Patrimonio culturale. Il Caso Gerusalemme;

- Arch. Gianluca Mengozzi – Presidente ARCI Toscana, Analisi dei rischi e tecniche di prevenzione dei danni ai BBCC in aree di guerra;

- Prof. Arch. Rossella De Cadilhac - Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari, Il restauro del XXI sec.: le sfide della ricostruzione post-bellica;

- Col. CC. (Ris) Dott. Cav. Michele Miulli - Tutela del Patrimonio artistico, Esperienze di recupero di Beni culturali di inestimabile valore in Italia e all’estero.

Le conclusioni sono affidate alla prof.ssa Loredana Bianco – Assessore Cultura, Formazione, Politiche educative e Scolastiche, Biblioteche, Musei - e al dott. Giovanni Naglieri – Assessore Sviluppo Urbano Sostenibile, Ambiente, Turismo. Introduce e modera la prof.ssa Laura Romanelli. Il Coordinamento tecnico scientifico è diretto dalla prof.ssa Arch. Eliana de Nichilo.