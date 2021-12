​"Buon Natale a TUTTI i bambini”​, un cesto di libri per aiutare le famiglie in difficoltà

Fino al 6 gennaio 2021 presso la libreria Prendi Luna book & more in via Tupputi 15, sarà possibile sostenere l’iniziativa “Buon Natale a TUTTI i bambini”, un cestino di libri destinati alle famiglie in difficoltà economiche. L’iniziativa culturale di azione sociale è sostenuta da Caritas Diocesana Sez. Bisceglie, ente cittadino che si occuperà di individuare e recapitare i beneficiari dei doni natalizi raccolti.