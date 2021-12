Il cinque dicembre alle ore 18.30, nella nella prestigiosa sala della Pinacoteca Civica “Paolo Finoglio” del Castello Aragonese di Conversano, si è svolto il Premio “La Notte di Sibilla” serata di Gala, organizzata da Isa Poli e Gianni Scattone della 4season eventi durante la quale sono stati attribuiti i riconoscimenti a personalità che si sono distinte con il loro impegno nella valorizzazione del territorio.

Il Premio nato nel 2018, vuole celebrare una delle figure storiche più rappresentative di Conversano, Sibilla D’Altavilla, figlia di Goffredo D’Altavilla e moglie di Roberto II Duca di Normandia, donna di straordinaria bellezza, promotrice già nel 1.080 dell’emancipazione femminile, dalle incredibili doti umane e morali.I sei premiati di questa terza edizione sono stati selezionati da una qualificata giuria in base a specifiche caratteristiche sociali, morali, culturali e artistiche che che danno lustro al nostro territorio: Bruno Vespa (ha deciso di investire in puglia ne settore turistico), Fabio Salvatore (Presidente del Magna Grecia Awards), Nancy Dell’Olio (ambasciatrice della Puglia nel mondo), Matteo Pertosa (Ceo Sitael), Michele Boccardi (Presidente Assoeventi), Mingo De Pasquale (attore, protagonista di un cortometraggio sull’autismo). Ospite d’onore della serata la nota attrice internazionale Jane Alexander, protagonista di film e fiction di successo. Durante la serata ci sono stati momenti dedicati allo spettacolo e all’alta moda. In passerella le creazioni di stilisti che hanno fatto la storia del made in Italy, come il fashion designer Gianni Molaro guest star del programma Rai Detto Fatto , lo stilista pugliese Antonio Monopoli, la jewels designer Rosa Ladisa con le sue ultime creazioni e la innovativa collezione artigianale di borse di Stefania Strippoli. Il Premio conferito alle sei personalità prescelte è stato realizzato da un maestro ceramista e rappresenta il Castello Aragonese di Conversano. La serata è stata presentata dalla giornalista del Tg Norba Daniela Mazzacane.

La biografia di Nancy Dell’Olio. Nasce a New York da genitori biscegliesi e si ricongiunge all’amata Bisceglie all’eta’ di cinque anni. Rimane in Italia per proseguire gli studi, conseguendo la laurea in Giurisprudenza presso l’Universita` degli Studi di Bari con il massimo dei voti e plauso accademico, con una tesi di Diritto Privato Comparato. In seguito supera brillantemente l’esame di stato per l’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Roma, dando inizio alla carriera legale in prestigiosi studi a Roma, Milano e New York (studi Carnelutti, Graziadei e Lupoi). Prosegue la sua formazione legale negli Stati Uniti, svolgendo studi di secondo livello post universitari, specializzandosi alla Columbia University in Diritto Internazionale (Public Affaires) e, successivamente, conseguendo il master in Diritto Societario e Finanziario alla New York University Law School. Dopo l’importante esperienza acquisita all’estero, all’inizio degli anni ’90, fa ritorno in Italia e collabora con l’Ufficio Legislativo del Senato e della Camera dei Deputati, sia per la legge finanziaria, sia per la preparazione di disegni di legge riguardanti lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il lavoro, l’ambiente. Partecipa alla campagna di Forza Italia come coordinatrice e, nel 1995, viene candidata alle elezioni regionali.

Nel 2002 si trasferisce a Londra per i suoi interessi professionali, dove tutt’ora vive, dividendosi con l’Italia ed in particolare la Puglia. Nel 2002 Nancy Dell’Olio fonda l’associazione “Truce International”, una charity (fondazione) che fa dello sport, e del calcio in particolare, uno strumento ideale per abbattere le barriere ideologiche e fungere da liason tra realtà connotate da conflittualità. Dal 2003 collabora con il “Peres Centre for Peace”, voluto dal presidente della Repubblica di Israele Shimon Peres, al fine di una raccolta fondi per la costruzione che vedrà, nel 2006, la realizzazione del primo (ed unico) campo di calcio a Gerusalemme, che unisce, attraverso questo popolare sport, le comunità israeliana, palestinese e cristiana. Nel solco di questa iniziativa di pace, dà corso ad una importante collaborazione con la fondazione del primo ministro inglese Tony Blair, investito dall’ONU del delicato ruolo di ambasciatore e promotore della pace in Medio Oriente. Il forte interesse per il sociale si manifesta in numerosi altri progetti che la vedono instancabilmente coinvolta in iniziative umanitarie a sostegno di donne e bambini, ricoprendo la carica di ambasciatrice di “Vital Voice” per il Regno Unito, associazione fondata da Hillary Clinton, per dar voce alla leadership femminile in tutto il mondo. Il suo curriculum vanta anche la prestigiosa nomina a testimonial della Croce Rossa britannica, presieduta dal principe Carlo d’Inghilterra, per conto della quale ha visitato le aree disagiate dell’Africa. Dal 2004 e`Ambasciatrice dell’Accademia “Apulia UK”, sodalizio nato con lo scopo di creare un ponte culturale tra la Puglia ed il Regno Unito, promuovendo costantemente l’immagine della Puglia e della sua vocazione turistica e diventando insostituibile punto di riferimento per numerose iniziative imprenditoriali legate alla nostra Regione. Nell’anno 2014 è stata insignita della prestigiosa onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. E’ un importante punto di riferimento per tutti gli stranieri che vogliano rapportarsi con la nostra Regione, della quale ha sempre esportato la sua mai sopita matrice di mediterraneità, coniugata con una visione internazionale del mondo giuridico ed economico ed una concezione del turismo come ponte tra popoli e culture. Dal Luglio 2019 ricopre l’incarico di responsabile per la strategia relazioni internazionali/pubbliche relazioni per la Regione Puglia. Ambasciatrice della Puglia e i Pugliesi nel Mondo.