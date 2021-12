Bandadriatica in concerto davanti al Falò della chiesa di San Pietro presenta Odissea Mediterranea

Martedì 7 dicembre alle ore 20.00 Falò della Chiesa di San Pietro il festival d’autunno Mediterraneo propone il gruppo Bandadriatica che presenta il concerto Odissea Mediterranea (ingresso libero, informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com).

La vigilia dell’Immacolata a Bisceglie si celebra intorno a dei grandi falò e così, questo concerto si trasforma in una festa affidata alla travolgente Bandadriatica, trasportata dai venti vorticosi che illuminano le coste del mare orientale, sulle onde agitate della musica di tutte le coste mediterranee come una complessa “babilonia”, dove i linguaggi iniziano ad armonizzarsi sulle melodie popolari nel fervore meticcio delle città portuali. Le tradizioni pugliesi assumono una nuova risonanza accogliendo gli echi delle musiche adriatiche, dialogando con l’Albania, la Macedonia, la Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa e spingendosi fino al Mediterraneo più orientale. Sul palco Claudio Prima, organetto, voce; Emanuele Coluccia sax;

Andrea Perrone tromba; Vincenzo Grasso clarinetto; Gaetano Carrozzo trombone; Morris Pellizzari chitarre; Giuseppe Spedicato basso; Ovidio Venturoso batteria. La BandAdriatica voga sulle coste sonore mediterranee, così le tradizioni pugliesi portano lontano gli echi frenetici della musica del Salento attraverso suoni che arrivano sulle sponde del Mare Adriatico, confrontandosi con le musiche di Albania, Macedonia, Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa e spingendosi fino al Mediterraneo più orientale.

Mediterraneo è un progetto concepito e diretto da Carlo Bruni per nome e per conto dell’associazione di bonifica culturale Linea d’Onda nel quadro delle attività di sistemaGaribaldi, è un progetto riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo Progetti speciali 2021_art.44 del DM 27 luglio 2017 modificato dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020, Regione Puglia Assessorato all’industria turistica e culturale Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n.40/2016 e s.m.i./ANNO 2021 e Comune di Bisceglie. Il programma completo è disponibile sul sito web sistemagaribaldi.it per informazioni e botteghino 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com