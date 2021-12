L’Associazione Borgo Antico presenta il programma delle iniziative natalizie: si parte l’8 dicembre

Si è appena conclusa con successo la quattordicesima edizione di Calici nel Borgo Antico, che ha coinvolto oltre trenta cantine pugliesi e tutti i ristoratori del centro storico di Bisceglie, grazie alla sinergia con Assolocali. Ma l’Associazione “Borgo Antico” è già pronta per annunciare il ricco programma di appuntamenti natalizi che farà vivere la città vecchia dal prossimo 8 dicembre fino al 6 gennaio 2022. Una grande festa per i bambini e le loro famiglie inaugurata con l’accensione della suggestiva illuminazione scenografica in piazza Duomo che ha fatto innamorare i tanti biscegliesi e turisti giunti nel centro storico lo scorso fine settimana.

Il programma di eventi prenderà il via mercoledì 8 dicembre alle ore 20 con lo spettacolo del Teatro Nazionale del Burattini a cura di Alessio Sasso e si concluderà nel giorno dell’Epifania con “Custodi del Mondo”, concerto dell’Accademia Musicale Biagio Abbate. Un calendario di appuntamenti che valorizzerà le eccellenze biscegliesi in ambito musicale, canoro e artistico.

“Sarà un Natale dedicato alle famiglie. Ringrazio di cuore le scuole di musica, i cori e gli artisti, tutti rigorosamente biscegliesi, che animeranno questo ricco programma”, dichiara Sergio Silvestris, Presidente dell’Associazione Borgo Antico. “Sarà davvero bello ed emozionante ascoltare musiche, canti e scoprire insieme i diversi momenti di animazione proposti dagli artisti e dalle realtà musicali eccellenti di questa città”.

Ma il Natale a Bisceglie sarà anche un grande momento di solidarietà: “L’aspetto più importante è che tutti gli eventi saranno assolutamente gratuiti. Nessun biglietto di ingresso, nessun ticket, ma solo la possibilità di donare alimenti non deperibili al punto raccolta della Caritas o acquistare un regalo solidale dal mercato che sarà allestito dalle associazioni di volontariato e promozione sociale”, spiega il presidente Silvestris. “Il Borgo del Natale a Bisceglie è l’occasione giusta per un dono natalizio che fa bene sia a chi lo fa che a chi lo riceve”.