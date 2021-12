Bari, "Galà della Croce Rossa": premiati Paolo Telesforo e Universo Salute

L'Amministratore Delegato di Universo Salute, Paolo Telesforo, è stato tra i premiati del Galà della Croce Rossa di Bari, organizzato dal Comitato del capoluogo pugliese presso il Teatro Piccinni.

Nella prestigiosa serata fundraising, condotta da Alfredo Nolasco e allietata dal Concerto della Banda del Corpo militare della C.R.I., sono stati consegnati numerosi riconoscimenti per l’emergenza Covid. L'evento è stato realizzato in Collaborazione con il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana Centro di Mobilitazione Meridionale, con il Patrocinio del Comune di Bari, per ringraziare pubblicamente Istituzioni, Volontari, e Partner Commerciali che si sono distinti nel donare il loro contributo economico e materiale durante tutto il periodo di emergenza pandemica COVID19.