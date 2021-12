​Festival Mediterraneo, gli appuntamenti del sabato

Sabato 4 dicembre ancora doppio appuntamento per Mediterraneo, festival d’autunno in programma a Bisceglie sino al 12 dicembre.

Alle ore 19,00 alle Vecchie Segherie Mastrototaro Maurizio Fiorino e Giuseppe Losapio dialogano su il Senso dei Luoghi (ingresso libero informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com). Un giovane scopre la scrittura allontanandosi dalla propria terra e da quella prospettiva trova le parole della sua narrazione. Qui incontra un maestro, un antropologo che, per quanto figlio di migrazioni, è nel restare che ha trovato il senso del proprio racconto. Il confronto indaga una medesima questione da due prospettive diverse, tese entrambe a custodire il vigore di una radice senza farsi imprigionare. L’obiettivo non è quello di definire la scelta giusta, quanto piuttosto di confrontare due diversi percorsi educativi nell’accezione propria del termine: due vie per portare fuori il proprio disagio, cercando un modo praticabile per farne vita. Maurizio Fiorino è nato a Crotone nel 1984. Dopo un’infanzia turbolenta in Calabria si è trasferito prima a Bologna poi a New York dove ha esposto in diverse gallerie e frequentato gli ambienti artistici per quasi un de­cennio. Adesso pubblica con la casa editrice e/o e scrive di cultura su diverse testate nazionali.

Giuseppe Losapio, nato a Bisceglie (BT) è docente in Storia e Materie linguistiche e letterarie presso l’ISIS Sacile-Brugnera. È autore di diversi saggi storici e sulla didattica tra cui Modelli di sviluppo urbano in Italia meridionale: città e autonomie, I segni del territorio: il caso di Castel del Monte, della presentazione del libro Il naso del templare. Sei saggi storici su templari, corsari, viaggiatori, mastri massari e monstra medievali di Franco Cardini e Raffaele Licinio e Intrecci di storie: l’historytelling nella didattica della storia nel volume Racconti da museo. Storytelling d’autore per il museo 4.0 a cura di Cinzia Dal Maso. Collabora con riviste e siti internet specializzati relativi alla Didattica della Storia alla Storia medievale e al medievalismo. Alle ore 21.00 sempre alla Vecchie Segherie Mastrototaro in scena lo spettacolo Eracle, l’invisibile della compagnia Teatro dei Borgia con Christian di Domenico, parole Fabrizio Sinisi, spazio scenico Elena Cotugno progetto e regia Giampiero Borgia (ingresso a pagamento, informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com). Liberamente ispirato al mito greco di Eracle, il forte per eccellenza, lo spettacolo narra di un uomo come tanti, buon padre di famiglia, marito felice, la cui vita inciampa in un evento imprevisto e si sgretola. Racconta, attraverso una vicenda piccola e intima, il confuso sentimento di paura e rabbia che pervade la nostra società e che in tanti casi deflagra in violenza. Frutto di un percorso di ricerca sul campo fra esodati, disoccupati, senza tetto, persone in situazioni di disagio, attraverso la riscrittura di Fabrizio Sinisi, il lavoro associa la vicenda dell’eroe classico a quella dell’espulso, per approfondire quanto può comportare una notizia falsa, una separazione, un pregiudizio.

Mediterraneo è un progetto concepito e diretto da Carlo Bruni per nome e per conto dell’associazione di bonifica culturale Linea d’Onda nel quadro delle attività di sistemaGaribaldi, è un progetto riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo Progetti speciali 2021_art.44 del DM 27 luglio 2017 modificato dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020, Regione Puglia Assessorato all’industria turistica e culturale Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n.40/2016 e s.m.i./ANNO 2021 e Comune di Bisceglie. Il programma completo è disponibile sul sito web sistemagaribaldi.it per informazioni e botteghino 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com