Bisceglie protagonista al mercatino di Natale in piazza Duomo a Milano con Mastrototaro Food

La Puglia protagonista del mercatino di Natale in Piazza Duomo a Milano organizzato da Confcommercio Lombardia e Comune di Milano sino al 6 gennaio. Tra i 62 chalet allestiti sotto il Duomo, per il mercatino più celebre del natale italiano in grado ogni anno di attirare turisti da tutto il mondo, c’è anche la Mastrototaro Food di Bisceglie, azienda agroalimentare che si occupa di produrre e esportare il sapore autentico della Puglia, dalla coltivazione all’invasettamento. Lo stand dell’azienda di Bisceglie, unica azienda pugliese presente, è stato visitato dal sindaco di Milano Beppe Sala, dall’assessore allo sviluppo economico del comune di Milano Alessia Cappello, dal presidente di Confcommercio Lombardia Carlo Sangalli e dal presidente di Confcommercio Milano Giacomo Errico. Il mercatino di natale in piazza Duomo è un appuntamento tradizionale, molto amato dai milanesi e dai turisti, dove è possibile acquistare gli addobbi più originali per albero, le statuine del presepe, e poi tantissime idee regalo: dalle creazioni artigianali ai capi d’abbigliamento sino all’enograstronomia di alto livello.

Esportare il sapore autentico della Puglia che produce, la Puglia degli assolati campi dove l’aria è pura e la terra, curata ad arte, regala magnifiche creazioni che con sapienza vengono trasformate in deliziose leccornie. In questo è specializzato il marchio Mastrototaro Food, riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale per serietà e professionalità. Il segreto è saper essere artigiani della bontà, curando in casa tutte le fasi della filiera. Solo così, conoscendo tutti i prodotti dalla semina all’invasettamento, si può raggiungere l’eccellenza. E la famiglia Mastrototaro, sull’eccellenza, ha costruito la sua storia. Informazioni mastrototaro.org