Un premio “APULIAN AWARDS”, istituito per dare un giusto riconoscimento agli imprenditori che si sono distinti per la loro capacità e per la loro grande professionalità, sviluppatasi nel Mezzogiorno. Diverse le rappresentanze istituzionali e della politica hanno premiato le tante associazione del territorio, come quelle che si interessano della violenza sulle donne, dell’autismo, del femminicidio, della tutela dei minori e non solo. Una grande serata dedita a premiare i più importanti imprenditori delle piccole, medie e grandi imprese della Puglia.

Tra i premiati la biscegliese Patrizia Lopopolo titolare del centro benessere "ALTHEEIS", Antonella De Pinto titolare di abiti da sposa Made in Italy "Issima le Spose", Giuseppe e Ignazio Totorizzo della "TOTORIZZO Group" premiati come imprenditori dell'anno 2021, la giovane stilista molfettese Dalila Palumbo.

L’evento di gala si è svolto martedì 30 novembre presso la suggestiva cornice dell’incantevole “Villa De Grecis” di Bari. All’evento hanno presenziato tante personalità tra cui: Onorevoli, Senatori, cariche dello stato, Presidenti e Sindaci che hanno premiato e dato riconoscimenti ai tanti imprenditori e alle associazioni di beneficienza della nostra regione.

Una grande serata presentata dalla conduttrice Manila Gorio. Un momento di grande confronto, non soltanto per ascoltare la voce di tanti professionisti che, nonostante due anni di pandemia, non si sono mai fermati, ma anche un punto di ripartenza per tutti quegli imprenditori, ai quali è doveroso dare il meritato riconoscimento per la loro pervicace professionalità e per il loro grande sforzo.