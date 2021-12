La via del the con Veronica Sinigaglia e Nico Acquaviva

Giovedì 2 dicembre alle ore 18.00 presso Bon Ton il festival Mediterraneo ospita il concerto la via del the con Veronica Sinigaglia canto e Nico Acquaviva chitarra (ingresso libero informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com).

Sarebbe stato difficile ignorare in una ricognizione mediterranea il repertorio classico napoletano che Veronica Sinigaglia ci restituisce con Nico Acquaviva. La dimensione e la collocazione temporale, ci offrono l’opportunità della dedica a una bevanda identitaria di molti paesi mediterranei: traccia di rotte che li hanno collegati per millenni. La via del the si percorre lentamente, più vicina a una pausa, a un punto di sosta e di meditazione. L’impegno a ricominciare dall’incontro, dal dialogo, dall’ospitalità: tutti ingredienti che questo infuso custodisce e dispensa. L'appuntamento è promosso da Arte vives e Bon Ton.

Mediterraneo è un progetto concepito e diretto da Carlo Bruni per nome e per conto dell’associazione di bonifica culturale Linea d’Onda nel quadro delle attività di sistemaGaribaldi, è un progetto riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo Progetti speciali 2021_art.44 del DM 27 luglio 2017 modificato dall’articolo 4 del DM 31 dicembre 2020, Regione Puglia Assessorato all’industria turistica e culturale Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n.40/2016 e s.m.i./ANNO 2021 e Comune di Bisceglie. Il programma completo è disponibile sul sito web sistemagaribaldi.it per informazioni e botteghino 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com