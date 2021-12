Una nuova avventura. Una tappa intrigante di un lungo percorso. Uno spazio in più dedicato alla produzione. “Un nostro nuovo pezzo di cuore”, per dirla con le parole di Vincenzo, Andrea e Laura Dell’Olio, ovvero la famiglia che ha voluto, pensato e creato Ittica Zu Pietro, già da tempo punto di riferimento per la lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati provenienti da tutto il mondo, con rapporti commerciali con i più grandi distributori internazionali.



Da sabato Ittica Zu Pietro si è fatta in due. Alla presenza del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, l’azienda pugliese ha inaugurato il suo nuovo stabilimento. “Izp Processing”, questo il nome dell’impianto, che fonde le iniziali dello storico nome di Ittica Zu Pietro, con il senso tutto attuale e futuristico del “processing”.



Nel nuovo stabilimento ci saranno nuove linee di produzione, con tecnologie all’avanguardia per la lavorazione del pesce e professionisti del settore pronti a metterci entusiasmo e competenza per i clienti. “Al di là delle novità legate alla sfera produttiva – affermano Vincenzo, Andrea e Laura Dell’Olio – a fare la differenza sarà il valore aggiunto di ogni giorno, un principio per noi ineludibile: la massima attenzione alla qualità, il desiderio di offrire eccellenza ai nostri clienti e quindi al cliente finale”.



Messaggi forti e chiari, quelli di Ittica Zu Pietro, lanciati nel corso di una giornata che resterà nella storia dell’azienda biscegliese. La serata, all’insegna dei sorrisi e della condivisione, ha visto il coinvolgimento di tutti gli amici di Ittica Zu Pietro. Gente che ha sempre creduto e continua a credere in un percorso fortemente orientato alla distribuzione di prodotti di qualità eccelsa.



Ecco allora il nuovo stabilimento indossare le vesti di una “casa” per tutti, pronta ad accogliere gli ospiti e presentare nel miglior modo possibile le novità e peculiarità di Izp Processing. “Per noi è un orgoglio – concludono Vincenzo, Andrea e Laura – riscontrare l’affetto che ci circonda. È una soddisfazione enorme vedere la nostra realtà crescere giorno dopo giorno, traendo alimento dal valore più autentico della tradizione, per guardare al domani. A sfide nuove. Grandi e piccole. Senza porci mai limiti, ma sempre assicurando il meglio che il nostro mare propone”.