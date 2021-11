Un giro d'olio. Itinerario cicloturistico con degustazione

L'appuntamento è DOMENICA 28 NOVEMBRE , ritrovo alle ore 9.30 in piazza Margherita di Savoia (teatro Garibaldi) a Bisceglie. Il CICLOTOUR per le vie dell'olio partirà alle ore 9.45. Si assisterà alla raccolta delle olive e si scopriranno i processi antichi e nuovi della lavorazione dell'oro verde biscegliese, accompagnati da un agronomo. Il gruppo visiterà la coopagricola Torre Maestra e si degusterà olio extravergine di oliva.

L'associazione Biciliæ FIAB ha organizzato un’entusiasmante passeggiata in bicicletta alla scoperta delle tradizioni legate all’ulivo e al suo frutto . L'appuntamento è DOMENICA 28 NOVEMBRE , ritrovo alle ore 9.30 in piazza Margherita di Savoia (teatro Garibaldi) a Bisceglie. Il CICLOTOUR per le vie dell'olio partirà alle ore 9.45. Si assisterà alla raccolta delle olive e si scopriranno i processi antichi e nuovi della lavorazione dell'oro verde biscegliese, accompagnati da un agronomo. Il gruppo visiterà la coopagricola Torre Maestra e si degusterà olio extravergine di oliva. Il percorso è di bassa difficoltà ed è adatto a tutti.

La partecipazione alla passeggiata in bicicletta è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliæ, assicurazione obbligatoria per i non soci (3€). Possibilità di tesserarsi alla partenza.

L'evento è organizzato da Biciliæ FIAB, con la collaborazione della coopagricola Torre Maestra. Con il patrocinio del Comune di Bisceglie. Il ciclotour "Un giro d'olio" è inserito in Mediterraneo, festival d'autunno, musica, teatro, dialoghi, spettacoli in programma a Bisceglie fino al 12 dicembre. Leggi il programma completo su https://www.sistemagaribaldi.it/mediterraneo/