Un nuovo video, una nuova canzone e, con ogni probabilità, un nuovo successo per Francesco D'Amore, il giovanissimo cantante neomelodico biscegliese che in queste ore ha pubblicato "E' capitat", un brano in duetto con il cantante partenopeo Carlo Cosentino.

Il video è stato interamente girato a Bisceglie, gran parte nei pressi del wather front del porto e racconta della storia d'amore tra un giovane e la figlia di un suo caro amico concentrandosi proprio sul difficile momento in cui il primo racconta tutto il suo amore per la figlia del secondo.

Dopo una breve sosta dovuta alle più di 50 feste private e pubbliche cui ha partecipato in estate in tutta la Puglia, Francesco D'Amore, torna dunque sulle piattaforme con un nuovo brano. Il video è pubblicato nei canali Sea musica di Palermo.