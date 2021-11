Il festival Mediterraneo​ con le Faraualla ​per la Giornata contro la violenza sulle donne

Giovedì 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il festival Mediterraneo, organizzato per sistemaGaribaldi dall’associazione Linea d’onda con la direzione artistica di Carlo Bruni, progetto riconosciuto dal Ministero della Cultura, sostenuto da Regione Puglia e Comune di Bisceglie e realizzato in collaborazione con Vecchie Segherie Mastrototaro in programma a Bisceglie sino al 12 dicembre, propone una speciale “manifestazione” in via Marconi ingresso storico Teatro Garibaldi ore 20.00 (ingresso libero informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com) coronata dal concerto che le Faraualla dedicano all’affascinante territorio della medicina popolare pugliese.

Le formule di guarigione univano gli aspetti pagani della cultura popolare ad una fervida religiosità, la pratica magica o taumaturgica ad una vera competenza erboristica in una unione che non risultava mai essere forzata. Queste formule rivivono nel canto disegnando un ideale percorso verso la guarigione fisica e spirituale. Faraulla è la più profonda cavità carsica della Murgia: un nome di origine incerta la cui pronuncia evoca la natura di questo quartetto, nato nel ‘95 per condividere l’uso della voce come “strumento” mosso ad indagare espressioni vocali di diverse etnie, ancorandole alle proprie radici culturali. Faraualla è composto da Gabriella e Maristella Schiavone, Loredana Savino, Teresa Vallarella e Pippo d’Ambrosio.

La manifestazione prevede la partecipazione degli studenti del Liceo L. da Vinci Bisceglie, dell’IISS Dell’Olio - Istituto Tecnico economico e Liceo Economico Sociale professionale Bisceglie e dell’IISS S. Cosmai Bisceglie e gli interventi di Marinetta di Gravina (centro antiviolenza Save) e Roberta Rigante, Assessora ai servizi sociali Comune di Bisceglie.