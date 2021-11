​“Comitato Progetto Uomo”, la seconda edizione del premio “Una Famiglia per la Vita” ​

Nato a dicembre 2020, in piena emergenza sanitaria, il premio “Una Famiglia per la Vita”, organizzato dal Comitato Progetto Uomo O.d.V. di Bisceglie, vuole mettere in evidenza i valori della famiglia e dell’accoglienza dei figli. A tali presupposti si ispira l’istituzione del Premio di C.P.U., presieduto da Mimmo Quatela, attraverso una donazione messa a disposizione da un benefattore, per le famiglie numerose della comunità cittadina.

Il Premio consiste in una somma da destinare alla famiglia sorteggiata tra quelle che abbiano i seguenti requisiti: residenza nella città di Bisceglie; presenza di almeno tre figli a carico (considerando anche l’eventuale figlio in età prenatale); reddito ISEE non superiore a 18.000 euro.

Il sorteggio per l’attribuzione del premio avverrà pubblicamente, nel rispetto delle norme sanitarie, nella serata di domenica 12 dicembre 2021, in luogo e orario che saranno resi noti solo ai partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 4 dicembre 2021.

Per informazioni ulteriori è possibile contattare il numero telefonico 3480459717.