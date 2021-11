Si è tenuto giovedì 18 novembre 2021 un importante incontro culturale dal titolo “Il caffè fa bene?” nell’ambito dei classici “Salotti” di “Roma Intangibile”. Si è trattato infatti di una serata, fortemente voluta dal Presidente del Sodalizio Comm. Pasquale D’Addato, sulle origini e sulle proprietà di un alimento universale che ha coinvolto, tenute conto le misure anticovid-19, numerosissimi soci e amici nell’auditorium di via G. Bovio, sede associativa.

Ospite speciale è stato l’esperto dott. Marco Bombini (AST - Authorized Trainer presso Specialty Coffee Association) per un meeting sul consumo consapevole e responsabile del caffè di qualità. In una nota della segreteria generale di “Roma Intangibile” a cura di Franco Dell’Orco si legge: «Grazie al Presidente Dr. D’Addato per la sua già collaudata esperienza e per l’organizzazione nel ricercare tematiche diverse; grazie al Dr. Marco Bombini per l’analisi sul tema del caffè che ha suscitato notevole interesse dei Soci».

Il Sodalizio di mutuo soccorso di Bisceglie, da sempre attivo sul sociale, tiene molto a rendere protagoniste eccellenze e nuove idee nate sul territorio, in questa fattispecie Dolmen Caffè, rappresentata dal dott. Bombini, al fine di promuovere anche giovani iniziative per rappresentare la Città in importanti contesti internazionali.