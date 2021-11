A Bisceglie i giovani costruiscono il futuro dell’orientamento con la rete scuola-lavoro di StartNet

Il 20 e 21 novembre si terrà negli spazi del Digithon, un community event per 25 giovani di StartNet, la rete per la transizione scuola-lavoro in Puglia e Basilicata.

I giovani, tutti under 25 e provenienti da località pugliesi, lucane e campane, provengono da esperienze di impegno sociale e attivismo.

Alternanza scuola-lavoro, il ruolo della famiglia nella scelta dei percorsi, l’interazione con le aziende del territorio, il protagonismo giovanile, la sostenibilità saranno i temi discussi nei tavoli di lavoro. Con un obiettivo preciso: proporre azioni concrete nell'ambito dell'orientamento e della transizione scuola-lavoro.

Le proposte finali verranno condivise con i partner del network StartNet, e confluiranno in una bozza per il Manifesto dell’orientamento di StartNet Youth.

L’evento inoltre ospiterà due speakers molto speciali: Chiara Bocchio Presidentessa dell’Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO e Giulia Persico, rappresentante italiana della Conference of Youth 16 (COY16), l’organo giovanile che ha partecipato al COP26 di Glasgow.

StartNet Network Transizione Scuola-lavoro, lanciato nel 2017 dal Goethe-Institut e dalla Stiftung Mercator al MIUR e alla Regione Puglia, è la rete multi-stakeholder che promuove progetti e politiche di transizione dal mondo della scuola e della formazione al lavoro per i giovani in Puglia, Basilicata e in Europa. La rete unisce le scuole, le istituzioni, il mondo del lavoro, le aggregazioni giovanili e il Terzo settore.