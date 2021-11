Quarto appuntamento per la food community " Arte in cucina" con Pino Africano

Torna a incontrarsi la food community "Arte in cucina", nata sui social durante la pandemia e che ora vanta oltre ottocento iscritti cresciuti grazie alla sua creatrice Angela Caccialupi, abile nel fare rete con altre associazioni sul territorio BAT.

Il quarto appuntamento si terrà sabato 20 novembre con inizio alle ore 18:00 presso lo Sporting Club di Bisceglie, in Strada del Carro, 98. Dopo i saluti istituzionali del presidente dello Sporting, avv. Tonio Belsito, sarà la giornalista Paola Copertino a intrattenere gli ospiti in una piacevole chiacchierata con Pino Africano, autore di " Vivere mi piace da morire". L'esperto, durante un interessante talk show, cercherà di dirimere tanti dubbi in merito a cibi e alimentazione, avvalendosi degli studi specifici in materia. Ad affiancarlo sarà la dottoressa di medicina naturale Mina Lopez. Verranno fornite per l’occasione “pillole" da seguire tutti i giorni per prevenire l'insorgenza di tumori.

Ancora una volta, “Arte in Cucina” mette al centro l’importanza del cibo e della alimentazione dal punto di vista salutistico perché – come spiega la Presidente Angela Caccialupi - «L'intestino è il secondo cervello».

L' ingresso all'incontro è libero, esibendo il green pass.

Pino Africano è esperto in Tecnologie alimentari. Ha insegnato Educazione alimentare in scuole di ogni ordine e grado. È docente al corso di Nutrizione per gli iscritti all'Associazione biologi ambientalisti pugliesi, patrocinato dall'Università degli Studi di Bari, e dal 1998 insegna al corso di Medicina Integrata presso l'Università della Terza Età del Centro Studi e ricerche di Bari.

Naturopata Igienista, Mina Lopez è dottoressa in Medicina naturale ed esperta in Floriterapia. Socia fondatrice dell’Associazione LaSaluteMeLaMangio, è da sempre nel team che programma e pianifica i format dei numerosi eventi, convegni e workshop proposti regolarmente che hanno visto negli anni la partecipazione di luminari e scienziati di livello internazionale come, per esempio, il Prof. Franco Berrino dell’Istituto dei Tumori di Milano e il Prof. Neal Barnard, dell’Università di Washington. Ai Corsi di “Alimentazione e Cucina Naturale” è docente per la parte relativa a “Cibo, Mente & Psiche”.