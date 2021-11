Adisco torna a illuminare di rosso il Palazzo di Città

Lunedì 15 novembre 2021 si è celebrata la Giornata Nazionale ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale), per mezzo della quale accendere l’attenzione sulla necessità di donare le cellule staminali emopoietiche del cordone ombelicale e del midollo osseo. La pandemia ha notevolmente ridotto le donazioni ma, a fronte del crescente bisogno di trapianti, è ancora necessario proseguire l’azione di sensibilizzazione per incrementare la disponibilità di tali cellule.

La sezione ADISCO cittadina, presieduta dalla dott.ssa Lella Di Reda, si impegna a promuovere l’obiettivo tornando a illuminare il Palazzo di Città. Ha rinnovato così la disponibilità per le finalità perseguite il Comune di Bisceglie: «Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno mostrato la loro condivisione, permettendo di illuminare di rosso, il colore che ci rappresenta, la facciata del Palazzo di Città fino a fine mese», ha spiegat0 la Presidente Di Reda. In più ha aggiunto: «Per il centro città sono state già esposte delle locandine celebrative nelle vetrine dei negozi, nelle farmacie, nei laboratori, in ospedale, al consultorio, al poliambulatorio, nelle chiese, al Comune e nelle scuole di ogni grado». Inoltre, nei prossimi giorni, ADISCO Bisceglie omaggerà gli studenti della classe V sez. A del Liceo “L. Da Vinci” per essere risultati vincitori del terzo premio nazionale, avendo preso parte al Game Adisco for Match It Now 2021. Riceveranno, a ricordo, una cartellina rossa intestata, contenente del materiale informativo e la Costituzione italiana.

In ultimo, mercoledì 24 novembre, di concerto ai gruppi Rotary e Rotaract Club di Bisceglie, si terrà l’incontro con i giovani di oltre dieci associazioni per informarli e sensibilizzarli circa la necessità della donazione. Saranno presenti il dott. Michele Santodirocco, Direttore medico della Banca Cordonale Pugliese, e la dott.ssa Maria Stea, Presidente regionale Admo. Testimonianze dirette arricchiranno e completeranno il messaggio di solidarietà.

La Giornata Nazionale Adisco indetta il 15 novembre di ogni anno è alla sua quarta edizione e si sviluppa in un evento nazionale dedicato alla promozione della donazione del sangue cordonale. Il 15 novembre del 1988 infatti è stato effettuato il primo trapianto con le cellule staminali cordonali. Si tratta del caso del paziente Matthew Farrow affetto da Anemia di Fanconi. All’età di cinque anni è stato curato grazie al sangue cordonale prelevato alla nascita dalla sorella che dalla diagnosi prenatale è risultata non affetta dalla malattia. Il paziente è completamente guarito e gode tuttora di ottima salute.