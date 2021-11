Nella Asl Bat farmaci per i pazienti alla dimissione da ricovero o dopo visita ambulatoriale

Coronavirus, in Puglia 161 nuovi contagi e 3 decessi. Il confronto con un annoi fa

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati ​21. 059 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 161 casi positivi: 41 in provincia di Bari, 9 nella provincia BAT, 18 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 16 provincia di Lecce, 44 in provincia